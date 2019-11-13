“Passolig’den 20 milyon TL kazanıyoruz”

13 Kasım 2019

Türkiye’de futbol ekonomisine yönelik önemli kaynaklar arasında yer alan EkoLig’in 2017/2018 sezonunu konu u alan 4. sayısı kamuoyu ile paylaşıldı. . Aktif Bank tarafından hazırlanan raporun lansmanında konuşan Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer, Passolig’den elde ettikleri yıllık kazancı da açıkladı. Aktif Bank’ın Passolig kazançlarına yönelik öne sürülen n yüksek meblağların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Sümer, “4,6 milyon Passolig kartının her birinden yılda 50 TL ücret aldığımız varsayılarak; yılda 230 milyon para kazandığımız yazılıyor. Ancak işin aslı hiç de öyle değil” ifadelerini kullandı.

Her yıl ortalama 800 bin yeni kart sattıklarını, 800 bin kartın da yenilendiğini aktaran Sümer şöyle devam etti:

“Seyircilerden aldığımız kart ücreti en düşük 27,5 lira, en yüksek 48,5 lira. Hesap kolaylığı olsun diye 50 TL aldığımızı düşünelim. 1 milyon 600 bin kart dikkate alındığında yıllık kart nedeniyle tahsilatımız 80 milyon liraya tekabül ediyor. Bunun 40 milyon lirası kart satışları oranında kulüplere dağıtılıyor. Kalan 40 milyon liranın, 5 milyon lirası kart üretim maliyeti, 15 milyon lirası da çağrı merkezi ve gişe işletme giderlerini oluşturuyor. Yani, Aktif Bank’ın Passolig ekonomisinden kazancı yılda yaklaşık 20 milyon TL.”

Aktif Bank’ın Passolig sistemine girişte 150 milyon dolarlık bir maliyet ödediğini de hatırlatan Sümer, “Bu durumda Aktif Bank, 150 milyon dolar yatırım yaptığı Passolig sisteminden yılda yaklaşık 20 milyon TL gelir elde ediyor” dedi.

"Kulüpler 2 yıllık süreci iyi değerlendirmeli"

Borçlarını yapılandıran kulüplerin, geri ödeme sürecine yönelik sorulan bir soruya dda yanıt veren AkAktififBBankkGGenel l Müdürü Serdar Sümer, kulüplerin yapılandırma anlaşmasında kendilerine tanınan 2 yıllık anapara ödemesiz süreci iyi değerlendirmeleri gerektiğini hatırlattı.

Yapılandırmadan ilk kazanan tarafın kulüpler olduğunu ifade eden Sümer, “Bu süreç bankalar lehine olan bir durum değil. Kendi açımızdan bakacak olursak; 2 yılda tahsil edebileceğimiz alacaklarımızı 5 yıla ötelemiş olduk. Burada 2 yıl anapara ödemesiz dönem çok önemli. Eğer belirtilen kurguya uygun olarak bu süreçte ayaklar yorgana göre uzatılmazsa, sorunlar daha büyük hale gelir ve yeni bir yapılandırma kaçınılmaz olur” dedi.