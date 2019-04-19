Patates fiyat artışında Türkiye dünya 2’ncisi
Dünyada patatesin toptan fiyatı son bir ay içinde yüzde 9.3 artarak 0.63 dolar/kg düzeyine çıktı. Aynı dönem içinde en hızlı fiyat artışı yüzde 151 ile Rusya ve yüzde 25.8 ile Türkiye'de yaşandı. (Evrim Küçük)
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.