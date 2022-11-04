‘Patates siğili’ desteği 125 liraya çıkarıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Patates Siğili Görülen Alanlar ile Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Resmi Gazete'nin 14 Kasım 2019 tarihli sayısında yayımlanan aynı isimli mevzuat yürürlükten kaldırıldı. Buna göre, söz konusu destekten, üretim sezonuna ait ürün ve parsel bilgileri ÇKS'ye kayıtlı çiftçiler faydalanabilecek.

Patates siğili görülen alanlar ile patates siğili için oluşturulan güvenlik kuşağındaki alanlarda, karantina önlemi olarak alternatif ürün yetiştirilmesi veya buraların nadasa bırakılması durumunda ÇKS'ye dahil çiftçilere 2022 yılı üretim sezonu alternatif uygulamaları için dekar başına 125 lira destekleme ödemesi yapılacak. Yürürlükten kaldırılan düzenlemede bu tutar dekar başına 110 lira olarak belirlenmişti.

Destekleme ödeme planı, bu yıldan itibaren ekim ve dikim ile nadas uygulaması, aynı alana 3 yılda bir ödeme yapılması esas alınarak Bakanlık tarafından belirlenecek. 3 yılı kapsayacak ödeme bu yıl yapılacak.

21 Kasım'a kadar başvurulması gerekiyor

Söz konusu desteklemeden yararlanmak isteyen çiftçiler, 21 Kasım 2022'ye kadar ÇKS kaydını yaptırdıkları il veya ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunacak. Başvuruların yılı ve dönemi içinde yapılması gerekiyor.

Destekleme ödemelerinin denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkili olacak. Bu amaçla yapılacak çalışmalarda gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kooperatifler, ziraat odaları ve birliklerin hizmetlerinden yararlanılacak.

İlgili birimler, kendilerine ibraz edilen belgelerin kontrolünden ve hazırladıkları belgelerden sorumlu olacak. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden olanlar ile sahte veya içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullananlar hakkında gerekli idari işlemler yapılarak hukuki ve cezai süreç başlatılacak.

Destekleme ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili harcama kaleminden tahsis edilerek karşılanacak.