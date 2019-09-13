Patent başvurularında Anadolu atak yaptı

13 Eylül 2019

Türk Patent Kurumu tarafından açıklanan verilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, patent konusundaki bilincin tabana yayılması ile Milli Teknoloji alanında belirlenen hedeflere rahatlıkla ulaşılabileceğini söyledi. Patent başvuru sayılarına ilişkin de bilgi veren Akbulut, “Değerlendirme yaptığımızda Ankara, Konya, Mersin, Adana gibi kentlerimiz de patent başvuru sayılarında ciddi artışların meydana geldiğini görüyoruz. Ankara’yı ele aldığımız zaman; 2017’deki patent başvuru sayısı 823’ten 931’e çıkarırken, 2019’un ilk 7 aylık süresinde ise 374 patent başvurusu gerçekleştirilmiş. Konya ise 2017’de 178 olan başvuru sayısını 186’ya çıkarırken, bu yılın ilk 7 aylık döneminde 90 patent başvurusu gerçekleştirilmiş” dedi.

Mersin 2018’i 2’ye katladı

Akbulut, Mersin’de 2017 yılı için 37 olan paten sayısının 2018’de 88 yükseldiğine dikkat çekerek, “Kentimiz, patent başvuru sayısını 2’ye katlamış durumda. 2019’un ilk 7 aylık dönemine baktığımızda ise 42 patent başvurusu gerçekleştirilmiş. Adana’da ise başvuru sayısı 2017’de 53’iken 2018’de 78’e yükselmiş. 2019’un ilk 7 aylık döneminde de bu rakam 33 olarak dikkat çekiyor” şeklinde konuştu.

Buluş sahipleri ile sanayicilerle bir araya geliyor

Diğer taraftan bu yıl 17-22 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 4’üncü İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nın (ISIF’19) TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirileceğini kaydeden Akbulut, “Buluş sahipleri ile sanayicileri bir araya getiren bu fuarda patentlerin lisans yolu ile kiralanması veya satılmasına arabuluculuk ederek ticarileştirme konusunda hizmet vereceğiz. Sunacağımız diğer hizmetlerle de Türkiye’nin 2023’te 1 milyon patent hedefine ulaşmasına katkıda bulanacağız” dedi.