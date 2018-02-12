Patent başvurusu, yeni dönemin ilk yılında yüzde 30 arttı

12 Şubat 2018

TBMM tarafından kabul edilen Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmesinin üzerinden bir yıl geçti. 10 Ocak 2017’de onaylanan Sınai Mülkiyet Yasası kamuoyunda Patent Kanunu olarak biliniyor.

Patentte yeni dönemi değerlendiren Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Abdullah Akbulut, kanunun teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleşmesine katkı sağladığını söyledi.

2017 yılı patent başvuru sayısı hakkında bilgi veren Akbulut, “Kanun çıktıktan sonra bir önceki yıla oranla gözle görülür bir artış oldu. 2017 yılı yerli patent başvuru sayısı 2016 yılına göre yüzde 30 oranında artarak 6.445’den 8.356’ya yükseldi. Marka başvurularında ise, 2017 yılı başvuru sayısı 2016 yılına göre yüzde 13 oranında artarak 107.176’dan 120.645’e ulaşarak rekor kırdı” dedi.

Cumhur Akbulut tarımın, sanayinin, teknolojinin gelişmesi, Türkiye’nin ilerlemesi, ekonominin güçlenmesi ve Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için patent sayısının artması gerektiğini ifade etti.

Tescil süresi kısaldı

Kanunla beraber başvurularda, inceleme ve tescil sürelerinin kısaldığını kaydeden Akbulut, “Böylece yatırımcılar tasarımla ilgili yatırım yapmak için uzun süre beklemiyor” dedi. Ortak patent alma ve kullanma imkanları getirildiğini de belirten Akbulut, hapis ve adli para cezaları konusunda da bilgi verdi. Akbulut, taklit mal üreten ya da hizmet sunan, satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden ya da depolayanlara bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilmesinin yasa kapsamında olduğunu söyledi.

Amblem zorunluluğu yürürlükte

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Abdullah Akbulut, “Coğrafi işaretlerde amblem kullanımı zorunluluğu da 10 Ocak 2018 itibariyle başladı. Bu uygulama üreticiyi koruyacak, tüketiciye de güven verecektir. Bu yeni gelişmeler ışığında, Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 1. yılı hayırlı olsun” açıklamasını yaptı.