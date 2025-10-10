Patent ve marka dolandırıcılığı uyarısı

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), son dönemlerde artan dolandırıcılık girişimlerine karşı marka ve patent başvuru sahiplerine kapsamlı bir uyarıda bulundu.

Kurumdan edinilen bilgiye göre, bazı kişiler kendilerini “marka vekili” veya “patent vekili” gibi tanıtarak vatandaşlara telefonla ulaşmakta ya da resmi görünümlü belgeler göndermekte. Bu kişiler, tescil süreçleriyle ilgili çeşitli bahanelerle ücret talep ederek başvuru sahiplerini kandırmaya çalışıyor.

Hazırlanan bilgilendirme notunda, bu tür belgelerin resmi evrak süsü verilerek hazırlandığı, talep edilen ücretlerin ise tamamen dolandırıcılık amaçlı olduğu açıkça belirtildi. TÜRKPATENT, vatandaşların bu girişimlere karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Kurum telefonla ücret talep etmiyor

TÜRKPATENT, hiçbir koşulda başvuru sahiplerini telefonla arayarak para istemediğinin altını çizdi. Kurum yalnızca resmi yazışma kanallarını kullanarak iletişim sağlıyor. Bu nedenle, marka ya da patentle ilgili doğrudan arama yoluyla yapılan ücret taleplerinin dolandırıcılık ihtimali taşıdığı ifade edildi.

Şüpheli durumda yapılması gerekenler

Vatandaşlara yol gösterilen açıklamada şu öneriler öne çıktı:

- Herhangi bir ücret ya da bilgi talebinde şüphe oluşursa TÜRKPATENT’in İnteraktif Bilgilendirme Servisi olan 0312 303 1 303 aranarak doğrulama yapılabilir.

- Başvuru sahibi bir vekil aracılığıyla işlem yapıyorsa, doğrudan kendi vekiliyle iletişime geçilmesi öneriliyor.

- Kendilerini vekil olarak tanıtan kişilerin gerçekten yetkili olup olmadıkları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

- Vekil olduğu doğrulanmış kişilerin meslek kurallarına aykırı davranması durumunda, Patent ve Marka Vekilleri Disiplin Kurulu’na şikâyet hakkı bulunuyor.

- Şüpheli kişilerle hiçbir şekilde iletişim kurulmamalı, iş ilişkisine girilmemeli ve herhangi bir hesaba ödeme yapılmamalı.

Resmi kaynaktan teyit

Kurum, dolandırıcılık vakalarının artması nedeniyle vatandaşların bilinçli hareket etmesini istedi. TÜRKPATENT, yalnızca resmi iletişim kanallarının dikkate alınması, belgesi doğrulanmayan kişi veya kuruluşlara itibar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.