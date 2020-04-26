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'Patronlar Anlatıyor'un konuğu Zeki Kıvanç

Adana Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç, 'Patronlar Anlatıyor'da Vahap Munyar'ın sorularını yanıtlıyor.

'Patronlar Anlatıyor'un konuğu Zeki Kıvanç
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