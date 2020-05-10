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Patronlar Konuşuyor'da haftanın konuğu Netlog YK Başkanı Şahap Çak

Netlog YK Başkanı Şahap Çak, Patronlar Anlatıyor'da Vahap Munyar'ın sorularını yanıtlıyor.

Patronlar Konuşuyor'da haftanın konuğu Netlog YK Başkanı Şahap Çak
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