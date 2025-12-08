Patronlar Kulübü seçime gidiyor... Aday tek ama talip çok!

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) 2026 yılının ilk ayında olağan seçimli genel kurulunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Mevcut TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın görev süresi dolacak. TÜSİAD’da yönetimler 2 yıllığına seçiliyor.

Orhan Turan’ın yönetimi Mart 2022’de göreve geldi. Yönetim kurulu başkanı iki dönem üst üste yeniden seçilebiliyor. Ancak bir dönem aradan sonra eski başkanın yeniden seçilmesi mümkün. Bu yüzden mevcut başkan Turan aday olmayacak. Halihazırda Turan’ın yönetiminden üç ismin Patronlar Kulübü’nün başkanlık koltuğu için istekli olduğunu öğrendik.

(Orhan Turan)

Veral, Diren ve İnci

DÜNYA’ya bilgi veren TÜSİAD kaynakları, mevcut yönetimde yer alan başkan yardımcılarının doğal aday olduklarını ifade ettiler. Buna göre TÜSİAD Başkan Yardımcısı Serpil Veral, Can Yücaoğlu ve Ozan Diren muhtemel adaylar.

(Serpil Veral, Can Yücaoğlu ve Ozan Diren)

Bu üç isimden Yücaoğlu’nun hem istekli olmadığı hem de yurt dışı görevleri nedeniyle ihtimal dışı olduğu öne sürülürken, mevcut yönetim kurulu içerisinde öne çıkan bir başka isim zikrediliyor: Perihan İnci.

TÜSİAD’da teamüller gereği öncelik başkan yardımcılarının bu yüzden iki başkan yardımcısı da başkanlık için talepkar olmazsa İnci’nin başkanlık adaylığı söz konusu olabiliyor.

(Perihan İnci)

Bir dönem başkan bulunamıyordu

TÜSİAD bir dönem “Başkan bulunamıyor” manşetleri ile gündeme gelse de, önümüzdeki genel kurul için yukarıda zikrettiğimiz üç isim kulislerde öne çıkıyor.

TÜSİAD’ın önde gelen isimlerinin oluruyla; Ozan Diren isminde uzlaşıldığı, bununla birlikte sonraki dönemde Serpil Veral ile yola devam edilebileceği ardından da Perihan İnci döneminin geleceği bir senaryo dillendiriliyor. Elbette TÜSİAD bünyesinde net bir karar alınmış değil.

Önceki hafta perşembe günü eski başkanlardan Muharrem Yılmaz’ın ev sahipliğinde TÜSİAD Genel Merkezi’nde yapılan özel toplantıya katılan bir üye, Serpil Veral isminin öne çıktığını dile getirdi. Geçen cuma yapılan geniş katılımlı üye toplantısından sonra ise Ozan Diren’in adı zikredilmeye başladı.

Kadın başkan bir sonraki dönem mi?

DÜNYA’nın TÜSİAD kulislerinden aldığı bilgiye göre genel uzlaşı, Ozan Diren’in TÜSİAD’ın yeni başkanı olması yönünde. Öte yandan Cansen Başaran-Symes döneminden bu yana Erol Bilecik, Simone Kaslowski ve Orhan Turan olmak üzere üç dönem geçti.

Öğrendiğimize göre, üyeler arasında “Bir kadın başkan dönemi gelmedi mi?” sorusu da sorulmuyor değil. Başkan olma ihtimali en yüksek aday Ozan Diren’in döneminin ardından TÜSİAD’ın başında yeniden bir kadın başkan görebiliriz. Daha önce Cansen Başaran-Symes, Ümit Boyner ve Arzuhan Doğan Yalçındağ, TÜSİAD’da başkanlık yaptı.

Öte yandan TÜSİAD 12 Aralık’ta Ankara’da Yüksek İstişare Konseyi’ni toplayacak. Buradaki kapalı toplantılarda ocak ayındaki genel kurulda başkan olacak ismin kesin bir şekilde karara bağlanması muhtemel.