Pay senedi yatırımcı sayısı yeniden artışa geçti
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, geçen hafta pay senedi yatırımcı sayısında artış kaydedildi. Veriler, borsaya olan ilginin sınırlı da olsa yeniden canlandığına işaret etti.
MKK verilerine göre pay senedi yatırımcı sayısı geçen hafta arttı.
Verilere göre 2 Ocak haftasında yatırımcı sayısı 144 bin 26 kişi yükseldi. Pay senedi yatırımcı sayısı 6 milyon 510 bin 736 kişiye çıktı.
Önceki hafta ise yatırımcı sayısı 99 bin 156 kişi azalmıştı.
Kaynak: ForInvest