Pay senedi yatırımcısı 1,5 ay sonra yeniden 7 milyon seviyesinde

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı, Borsa İstanbul'da halka arzların yeniden başlamasına bağlı olarak 1,5 ay sonra yeniden 7 milyon seviyesinin üzerine çıktı.

9 hafta üst üste düşüş yaşanmıştı

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, pay senedi yatırımcı sayısı 20 Aralık itibarıyla 7,03 milyon oldu. 9 hafta üst üste düşen pay senedi yatırımcı sayısı, en son 1 Kasım tarihinde 7 milyon seviyesinin üzerini görmüştü.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), iki ay aranın ardından önceki hafta iki halka arz başvurusuna onay verdi. Böylece Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Sümer Varlık Yönetim A.Ş'nin halka arzları gerçekleştirildi.

Aynı hafta pay senedi değeri ise 13,71 trilyon TL'den 13,26 trilyon TL'ye geriledi.

MKK'da kayıtlı toplam hesap sayısı 85,57 milyondan 85,68 milyona, yatırımcı sayısı ise 36,03 milyondan 36,06 milyona yükseldi.

Bakiyeli hesap sayısının 15,12 milyondan 15,34 milyona çıktığı hafta, bakiyeli yatırımcı sayısı da 10,61 milyondan 10,75 milyona geldi.