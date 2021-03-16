Pazar yerlerinde ‘Made in Turkey’ yarışı

E-ihracat son dönemin en popüler alanlarından biri. Yerelden küresel pazarlara açılmanın en kolay, en avantajlı yollarından biri artık fiziki pazar yerlerinin yerini alan online pazar yerlerine girmek. Türk markaları da bu alanda atağa kalkmış durumda. Öyle ki, Amazon ve Aliexpress başta olmak üzere birçok global pazar yeri, Türk ürünlerine ayrı bir ilgi gösteriyor. Avrupa, Rusya ve Kuzey Afrika gibi pazarlarda Türk ürünlerinin kalitesine duyulan güven fazla olduğu için, bu online pazar yerleri, ürünleri tanıtırken ‘ Made in Turkey’, ‘ Ship from Turkey’ gibi ibareler kullanıyor. ETİD Başkanı Emre Ekmekçi, Türk markalarının e-ihracatta Avrupa ve diğer komşu pazarlara yakınlığı nedeniyle büyük fırsat yakaladığını söyledi. Son dönemde ev tekstili, otomotiv yedek parça ve hatta mobilyada da e-ihracat alanında bu pazar yerlerine satışın arttığına dikkat çeken Ekmekçi, “Bu firmalar Çin ürünlerinin kalitesizliğine karşı Türk ürünlerinin kaliteli olduğunu vurguluyor. Tüketici tarafında Türk ürünlerine ilgi yüksek” dedi.

Ev-bahçe ürünleri de var

Türkiye’de Türk markaları için e-ihracat kapısını açan, onlara danışmanlık sağlayan birçok şirket var. Ancak buradaki en önemli konu bu pazar yerlerinde hangi ürünün daha çok satacağı. Herkes istediği ürünü satmakta serbest ama önemli olan doğru ürünü, doğru pazarda satabilmek. Bunu tespit etmek için 3 yıl önce kurulan NeSatilir.com, dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından olan AliExpress entegrasyonu ve optimizasyon araçları ile e-ihracat girişimcilerine destek veren bir şirket. Türk şirketlerinin bu platformu kullanarak dünyanın dört bir yanına yaptığı ihracat verileri ise son derece ilginç. Öyle ki, NeSatilir. com kullanıcılarının satış haritası incelendiğinde Türkiye’den ihraç edilen ilk 10 kategoriye göre ilk sırada ev ve bahçe ürünleri geliyor. İkinci sırada kadın giyim, üçüncü sırada ise otomotiv ve motosiklet ürünleri var. Sıralamayı oyuncak ve hobi, ofis ve okul malzemeleri, bavul ve çanta, spor ve eğlence, takı ve aksesuvar, giyim aksesuvarları ve ev dekorasyonu takip ediyor. Peki bu ürünler en çok hangi ülkelere satılıyor? Fransa, İspanya, İsrail, Hollanda, Rusya, Almanya ve ABD en çok satan ülkeler sıralamasında ilk sıralarda yer alıyor.

Kıtalara bakıldığında ise Afrika’ya kadın giyim, Asya ve Avrupa’ya ev ve bahçe, Kuzey ABD, Güney ABD ve Okyanusya’ya güzellik ve sağlık ürünlerinin daha çok satıldığı görülüyor.

Özel markaya yönelme başladı

Pazar yerlerinde herkes al-sat yapabiliyor. Ancak buradaki pazar oldukça geniş olmasına rağmen, rekabet acımasız. Çünkü tüm ürünlerde al-sat işini yapan, yüksek volümlü alım güçleri ve büyük cirolarıyla pazarı domine eden e-ticaret siteleri var. Dolayısıyla internet üzerinden ürün satmak isteyenlerin niş alanlara yönelmesi öneriliyor. Kanada’da yaşayan, ABD başta olmak üzere global pazarlardaki online ticareti yakından takip eden NeSatilir.com Ekip Lideri Yiğit Tuna, Türk girişimcileri için bazı önerilerde bulunuyor. Tuna’ya göre yurtdışındaki pazar yerlerinde başarılı olmak için Türklerin kendi markalarını oluşturmaları gerekiyor. Son dönemde kendi şirket verilerinden de takip ettiklerinde private label yani özel markalı üretime giren Türk şirketlerinin sayısının artmaya başladığını açıklayan Tuna, “Rakiplerden ancak bu şartla farklılaşırsınız” diyor.

Globalde neler oluyor?

Dünyanın en popüler markaları, geleneksel mağazalarını kapatıyor. Son olarak GAP Londra’daki onlarca mağazasını kapatacağını, Çin birimini de satmayı değerlendirdiğini açıkladı. Onun yanı sıra birçok dünya devi mağaza kapatma kararı aldı. Bu şirketler bu kararları boşuna almıyor. E-ticaretin gideceği nokta uçsuz bucaksız. 2020 itibarıyla dünya genelinde 24 milyondan fazla e-ticaret web sitesi olduğu belirtiliyor. Nisan 2019’da yayınlanan bir araştırmaya göre ABD’de online ticaretin cirosu geleneksel perakende cirosunu aşmış durumda. Perakende sektöründe e-ticaret büyümesi açısından Hindistan ilk sırada yer alıyor. 2024 yılında tüm perakende satışların yüzde 95’inin e-ticaret siteleri üzerinden yapılması bekleniyor.

Kendi operasyonunuzu kurun!

Amazon, bilindiği gibi global pazar yeri lideri. Türk şirketleri de Amazon üzerinden ürün satıyor. Türk üreticiler örneğin, ürünü Almanya Amazon’a gönderiyor, Amazon orada ürünleri depoda tutuyor, daha sonra satıyor. Türkler burada sadece üretimden belli bir marjla para kazanabiliyor. NeSatilir.com Ekip Lideri Yiğit Tuna, Türklerin depo, pazarlama, müşteri ilişkileri dahil yurtdışında kendi operasyonlarını kurmaları halinde asıl o zaman daha fazla kazanabileceklerini belirterek, “Almanya’da en çok halı satan şirket, Gaziantepli. Amazon üzerinden satışa başlamıştı, şimdi Almanya’da kendi operasyonunu kurdu. Türkiye’deki fabrikaların da direkt yurtdışında işi yönetmelerini öneriyoruz” diyor.

200’den fazla ülkeye ihracat

Son dönemin en popüler pazar yerlerinden AliExpress de Türk satıcılara bazı imkanlar sunuyor. AliExpress'te sadece Çin ve Türkiye tüm dünyaya satış yapabiliyor. Çinli satıcılar Çin hariç tüm dünyaya, Türk satıcılar ise Türkiye ve Çin hariç tüm dünyaya satış yapabiliyor. AliExpress Türkiye CEO’su Yaman Alpata da, sistemleriyle ilgili şunları söyledi: Sitede mağaza açmak ve ürün listelemek için herhangi bir ücret alınmazken, AliExpress'in özel kargo anlaşmaları sayesinde satıcılar Avrupa, Rusya ve Ortadoğu'ya rekabetçi maliyetler ile gönderim sağlıyor, 200'den fazla ülke ve bölgeye ürün sevk edebiliyor. AliExpress olarak yurtdışına satış yapmanın hayalini kuran her Türk markasının, üreticinin, girişimcinin, KOBİ'nin yanındayız. Önünüzü açmak ve yolculuğunuzu kolaylaştırmak için global tecrübemiz ve yerel desteğimiz ile destek veriyoruz.”