"Pazarın çoğunluğu sosyal medya satışlarından"
E- ihracatın masaya yatırıldığı "Go global: Ecommerce" panelinde konuşan Sefamerve CEO’su Mehmet Metin Okur, “E-ticarete kolay başlamanın yolu olan sosyal medya satışları, pazarın çoğunluğunu oluşturuyor” dedi.
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