Pazarlarda POS cihazı kullanımı: Alışverişler artabilir

Semt pazarlarında da kredi kartıyla alışveriş yapılacak olması, kısa sürede vatandaşların gündemine oturdu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Ekonomi ve Finans Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Elif Kaya, semt pazarlarında kredi kartı kullanılmasının hem tüketiciye hem de satıcıya avantaj sağlayacağını belirtti.

"Enflasyonist ortamda avantaja dönüşür"

Dr. Kaya, pazarlarda tüketicinin kredi kartıyla alışveriş yapabilmesinin nakit kullanımından kaçınılan enflasyonist ortamlarda avantaja dönüşebileceğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"İnsanlar enflasyonist ortamlarda nakit para taşımak istemezler. Onu ya değerlendirmek isterler ya da yeterli gelirleri olmadığı için borçlarını kapatmak için kullanırlar. O yüzden uzun vadeli borçlanmalara giderler. Kredi kartları da taksitlenmeler ve geleceğe yönelik borçlanma sağladığı için aslında kullanışlı bir tüketici aracına dönüşür."

"Kayıt dışı ekonominin önüne geçilir"

Dr. Elif Kaya, POS cihazı kullanımının kayıt dışı ekonominin de önüne geçtiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Eğer siz bunu pazarlara, küçük esnaf gibi nakitle çalışan yerlere taşırsanız iki şey yaparsınız: Birincisi ekonominin kayda geçmesini sağlarsınız. Bu vatandaşı korur. Çünkü kayda geçmeyen ekonominin yükü yine vergi olarak vatandaşın omzuna biner.

İkinci olarak da vatandaşı nakit taşıma zorunluğundan kurtarmış olursunuz. Nakit taşıması gerekmediği için pazardan da alışveriş yapar. Çünkü insanlar pazardan daha ucuza daha taze bir ürün alacakken nakit parası olmadığı için marketleri tercih etmek zorunda kalıyor. Daha pahalıya daha az taze ürünleri alıyor. Pazarcıların da bir müşteri kaybı oluyor. Çünkü onların da nakitle alışveriş yapamayan kesimi kaybettiğini biliyoruz. Onlar marketlerden alışveriş yapmaya devam ediyorlar."