Pazarlarda sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışı yapılıyor
Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarında sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışı yapılıyor.
Türkiye genelinde il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazarlarında uyulması gereken kurallar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendi.
İçişleri Bakanlığından valiliklere gönderilen ek genelge kapsamında vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda, temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak ve benzeri zaruri olmayan ihtiyaçların satışına izin verilmiyor.
Süleymanpaşa ilçesinde kurulan semt pazarında önceden kıyafet, ayakkabı ve benzeri ürün satışı yapan esnafın, tezgahlarını açmadıkları gözlendi.
Pazarda sebze, meyve, tahıl, bakliyat ve temizlik malzemesi satışı sürüyor.