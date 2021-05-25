Peak Games'i satan Sidar Şahin, Kıbrıslı Yalısı'nın harem bölümünü aldı

Leyla İLHAN

Daha önce Trendyol'un kurucusu Demet Mutlu’nun satın aldığı haberleriyle gündeme gelen Boğaz’ın en ünlü yalılarından Kıbrıslı Yalısı’nın asıl sahibi belli oldu. Yalının yeni sahibi; kurduğu yerli mobil oyun şirketi Peak Games’i geçtiğimiz yıl 1.8 milyar dolar karşılığında ABD'li oyun devi Zynga'ya satan Sidar Şahin oldu. Sidar Şahin, nisan ayında Kandilli’de bulunan ünlü Kıbrıslı Yalısı’nın harem bölümünü 19 milyon dolara TRT’de yaptığı spor yorumlarıyla da tanınan Ömer Üründül’den satın aldı.

64 metrekarelik sahil cephesi var

Üsküdar ilçesinin Kandilli Göksu Caddesi’nde bulunan, Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa Yalısı, günümüze iyi durumda gelebilmiş yapılar arasında. Küçüksu’nun en eski yalılarından biri olan bu yalı, sırtını arkasındaki yamaçlara dayamış durumda. Eski Küçüksu Plajı’nın hemen yanında yer alan Kıbrıslı Yalısı, 64 metrekarelik sahil cephesine sahip. Kıbrıslı Yalısı'nda 21 oda bulunuyor. Boğaziçi’nden söz eden eski kaynaklar, yalının ilk sahibinin Sultan I. Abdülhamit (1725– 1789) devri sadrazamlarından İzzet Mehmet Paşa olduğunu ileri sürüyor. Yalı, ‘Kıbrıslı’ adını ise Mehmet Paşa ailesinden sonra satıldığı Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa’dan alıyor. 1840 yılında Mehmet Paşa tarafından satın alınan yalı; harem, selamlık ve müştemilat olmak üzere 3’e bölünmüş durumda. Selamlık bölümünde İzzet Mehmet Paşa’nın varisleri yaşarken, yalının sağ tarafından yer alan harem bölümünde ise Sidar Şahin yaşayacak.

Pek çok isim yalı sahibi oldu

Sidar Şahin’in yanı sıra 2020 yılı içinde yalı sahibi olan pek çok isim var. Bu isimler arasında yer alan Yemeksepeti.com’un kurucu ortaklarından Nevzat Aydın, 18 milyon dolara Anadolu Hisarı’ında bulunan Tevfik Bey Yalısı’nı satın aldı. Yine yakın dönemlerde yalı alan diğer isimler ise Mine-Habib Cem Bahadır çifti oldu. Çift Bebek’te bulunan Sadıkoğlu Yalısı’nı İddaa’nın eski sahiplerinden Emin Hitay’dan 35 milyon dolara satın aldı. Akfen ve TAV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın da, Kıbrıslı Yalısı'nın yeni hissedarı. Akın’ın yalının müştemilat olarak yapılan bölümünü 30 milyon dolara Alev Komili'den satın aldığı belirtiliyor.