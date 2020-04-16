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Pegasus Genel Müdürü Nane, DÜNYA Talks'a konuk olacak

Pegasus Genel Müdürü Nane, DÜNYA Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtlayacak.

Pegasus Genel Müdürü Nane, DÜNYA Talks'a konuk olacak
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Pegasus Genel Müdürü Mehmet T. Nane, saat 13:00'te DÜNYA Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtlayacak.

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