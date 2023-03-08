Pegasus Hava Yolları'nın 2022 cirosu 2,45 milyar euroya ulaştı

Pegasus’un, 2021 yılına göre dış hatlarda misafir sayısı yüzde 96,4 büyüdü. 2022 yılını titiz ve planlı çalışmalar sonucu başarıyla tamamladıklarını kaydeden Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk "Gelirlerimiz son normal yıl olan 2019’a göre yüzde 41 arttı.

FAVÖK marjı olarak da yıl sonunda yüzde 34,1 seviyesine ulaştı. Dünyada bu metrikte en yüksek performansı gerçekleştirdik” değerlendirmesinde bulundu. Öztürk, 2022’de global hava yolcusu toplam sayısının 2019’un yüzde 70’ini aştığının tahmin edildiğini belirterek, “Türkiye’de yolcu sayısındaki toparlanma dünya geneline göre daha hızlı oldu. 2022’de toplam hava yolcusu 2019’a göre yüzde 90’a ulaştı” dedi. Pegasus, bu yıl yeni uçaklarla kapasitesini yüzde 20 artırmayı hedefliyor.