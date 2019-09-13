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Pegasus, Kırgızistan'daki ortaklıktan çekildi

Pegasus, Kırgızistan'da faaliyet gösteren bağlı şirketi Air Manas Air Company LLC'deki yüzde 49'luk payını Birleşik Krallık şirketlerinden AviaTrade Corp. LP'ye satışı için anlaşmaya vardı.

Pegasus, Kırgızistan'daki ortaklıktan çekildi
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Pegasus, Air Manas'taki yüzde 49'luk hisselerini devrettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimle duyurdu. 

Pazarlık usulüyle gerçekleştirilen satışta taraflar, peşin ödenmesi koşuluyla 98 bin 918 euroluk fiyatta el sıkıştı.

Pegasus'tan anlaşmaya yönelik yapılan KAP duyurusu şöyle: 

"Kırgızistan'da halihazırda  yalnız iç hat tarifeli yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren bağlı şirketi Air Manas Air Company LLC'deki  %49 iştirak payının tamamının Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren AviaTrade Corp. LP'ye satışı  için anlaşma sağlanmıştır. 

Air Manas Şirket tarafından tam  konsolidasyona tabidir ve işlemin Şirket faaliyetlerine ve faaliyet sonuçlarına herhangi önemli bir etkisi bulunması  beklenmemektedir.

Pay devri Kırgızistan'da yetkili merciler nezdinde tescil işlemlerinin tamamlanması ile  sonuçlanacak olup, tescil işlemlerinin tamamlanması üzerine konu hakkında ayrıca bir duyuru yapılacaktır."

Pegasus Air Manas

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