Pegasus, Kırgızistan'daki ortaklıktan çekildi

13 Eylül 2019

Pegasus, Air Manas'taki yüzde 49'luk hisselerini devrettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimle duyurdu.

Pazarlık usulüyle gerçekleştirilen satışta taraflar, peşin ödenmesi koşuluyla 98 bin 918 euroluk fiyatta el sıkıştı.

Pegasus'tan anlaşmaya yönelik yapılan KAP duyurusu şöyle:

"Kırgızistan'da halihazırda yalnız iç hat tarifeli yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren bağlı şirketi Air Manas Air Company LLC'deki %49 iştirak payının tamamının Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren AviaTrade Corp. LP'ye satışı için anlaşma sağlanmıştır.

Air Manas Şirket tarafından tam konsolidasyona tabidir ve işlemin Şirket faaliyetlerine ve faaliyet sonuçlarına herhangi önemli bir etkisi bulunması beklenmemektedir.

Pay devri Kırgızistan'da yetkili merciler nezdinde tescil işlemlerinin tamamlanması ile sonuçlanacak olup, tescil işlemlerinin tamamlanması üzerine konu hakkında ayrıca bir duyuru yapılacaktır."