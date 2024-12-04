Pegasus'tan ucuza uçak bileti kampanyası
Pegasus yurtdışı uçuşlarda ucuza uçak bileti kampanyası başlattı. Kampanya 4-5 Aralık 2024 arası alınan ve 16 Aralık 2024 - 30 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak uçuşları kapsıyor. Pegasus kampanya bitimine sadece 1 gün kaldı. Peki, Pegasus uçak biletleri ne kadar, hangi rotalarda geçerli? İşte Pegasus kampanya detayları…
Pegasus yeni yurt dışı bilet kampanyasını açıkladı. Şirket, 4-5 Aralık 2024 tarihinde alınan biletlerle 16 Aralık 2024 - 30 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak seyahatlerde yurt dışı biletleri 5 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu. Kampanya kapsamında 150 bin koltuk ayrıldı.
Belirtilen fiyatlar Light Paket kapsamında olup ek kabin ve 12 kg'lık uçak altı bagaj hakkı satın alınabilecek. Light paket bilet fiyatı üzerine 10 Euro ek fark ödemesi ile Süper Eko paket seçimi yapmak mümkün...
İşte Pegasus yurt dışı ucuz bilet kampanyasının geçerli olduğu rotalar ve bilet fiyatları:
5€ + vergilerle olan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte
İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Dortmund-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Duesseldorf-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Edinburg-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Frankfurt
İstanbul Sabiha Gökçen-Nice-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Hamburg-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Hannover-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Köln-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Milan-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Münih
İstanbul Sabiha Gökçen-Nürnberg-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Roma-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Stuttgart-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran
İstanbul Sabiha Gökçen-Tuzla-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Zürih-İstanbul Sabiha Gökçen
Amsterdam-İstanbul Sabiha Gökçen
Eindhoven-İstanbul Sabiha Gökçen
Londra (GB)-İstanbul Sabiha Gökçen
Lyon-İstanbul Sabiha Gökçen
Marsilya-İstanbul Sabiha Gökçen
Oslo-İstanbul Sabiha Gökçen
Paris-İstanbul Sabiha Gökçen
Rotterdam-İstanbul Sabiha Gökçen
Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen
Zagrep-İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara-Duesseldorf
Ankara-Frankfurt
Ankara-Hamburg-Ankara
Ankara-Kopenhag-Ankara
Ankara-Köln-Ankara
Ankara-Stuttgart-Ankara
Londra (GB)-Ankara
Viyana-Ankara
Çukurova-Duesseldorf-Çukurova
Çukurova-Köln-Çukurova
Gaziantep-Köln-Gaziantep
İzmir-Üsküp-İzmir
Kayseri-Köln-Kayseri
Londra (GB)-Antalya-
Köln-Elazığ
Duesseldorf-Gaziantep
Londra (GB)-İzmir
Duesseldorf-Kayseri
Rotterdam-Kayseri
Duesseldorf-Samsun
Duesseldorf-Trabzon
9€ + vergilerle olan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bologna-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Dublin
İstanbul Sabiha Gökçen-Eindhoven
İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Venedik-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Viyana
Prag-İstanbul Sabiha Gökçen
Tiran-İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara-Viyana
Antalya-Londra (GB)
Antalya-Manchester
Lizbon-Ankara
Lizbon-İzmir
Kopenhag-Konya
Elazığ-Köln
İzmir-Krakow
19€ + vergilerle olan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen-Amsterdam
İstanbul Sabiha Gökçen-Birmingham-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Brüksel-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Cenevre-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Helsinki
İstanbul Sabiha Gökçen-Londra (GB)
İstanbul Sabiha Gökçen-Lyon
İstanbul Sabiha Gökçen-Manchester-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Marsilya
İstanbul Sabiha Gökçen-Oslo
İstanbul Sabiha Gökçen-Prag
İstanbul Sabiha Gökçen-Rotterdam
İstanbul Sabiha Gökçen-Sevilla
İstanbul Sabiha Gökçen-Stockholm-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Zagrep
Dublin-İstanbul Sabiha Gökçen
Ankara-Krakow
Ankara-Lizbon
Ankara-Londra (GB)
Ankara-Varşova-Ankara
Antalya-Krakow
Antalya-Varşova-Antalya
İzmir-Lizbon
İzmir-Londra (GB)
İzmir-Varşova-İzmir
Krakow-İzmir
29€ + vergilerle olan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen-Madrid
İstanbul Sabiha Gökçen-Paris
Helsinki-İstanbul Sabiha Gökçen
Madrid-İstanbul Sabiha Gökçen
Sevilla-İstanbul Sabiha Gökçen
Krakow-Ankara
Krakow-Antalya
39€ + vergilerle olan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen-Barcelona-İstanbul Sabiha Gökçen
Diğer:
Frankfurt-Antalya (1€+vergilerle)
Antalya-Köln (1€+vergilerle)
Zürih-Antalya (1€+vergilerle)
Münih-İstanbul Sabiha Gökçen (1€+vergilerle)
Frankfurt-Ankara (1€+vergilerle)
Frankfurt-İstanbul Sabiha Gökçen (1€+vergilerle)
Viyana-Antalya (2€+vergilerle)
Münih-Antalya (2€+vergilerle)
İzmir-Köln (2€+vergilerle)
Antalya-Hannover (2€+vergilerle)
Antalya-Sofya (2€+vergilerle)
Antalya-Billund (2€+vergilerle)
Frankfurt-İzmir (3€+vergilerle)
İzmir-Stuttgart (3€+vergilerle)
Antalya-Stuttgart (3€+vergilerle)
Paris-Antalya (3€+vergilerle)
Manchester-Antalya (3€+vergilerle)
Antalya-Üsküp (3€+vergilerle)
Antalya-Priştine (3€+vergilerle)
Antalya-Tiran (3€+vergilerle)
Duesseldorf-İzmir (4€+vergilerle)
Duesseldorf-Antalya (4€+vergilerle)
Hamburg-Antalya (4€+vergilerle)
Bükreş-Antalya (4€+vergilerle)
Berlin-İzmir (4€+vergilerle)
Berlin-Antalya (4€+vergilerle)
Hannover-Antalya (4€+vergilerle)
Duesseldorf-Ankara (4€+vergilerle)
Leipzig-Antalya (5€+vergilerle)
Antalya-Helsinki (5€+vergilerle)
Manchester-Antalya (5€+vergilerle)
Stuttgart-İzmir (6€+vergilerle)
Stuttgart-Antalya (6€+vergilerle)
Sofya-Antalya (6€+vergilerle)
Antalya-Bükreş (6€+vergilerle)
Helsinki-Antalya (7€+vergilerle)
Antalya-Stockholm (8€+vergilerle)
Üsküp-Antalya (8€+vergilerle)
Antalya-Goteborg (8€+vergilerle)
Priştine-Antalya (8€+vergilerle)
Tiran-Antalya (8€+vergilerle)
Antalya-Viyana (8€+vergilerle)
İzmir-Berlin (9€+vergilerle)
Antalya-Berlin (9€+vergilerle)
Antalya-Hamburg (9€+vergilerle)
İzmir-Duesseldorf (9€+vergilerle)
İzmir-Frankfurt (9€+vergilerle)
Antalya-Paris (9€+vergilerle)
Antalya-Duesseldorf (9€+vergilerle)
Antalya-Frankfurt (9€+vergilerle)
Antalya-Leipzig (9€+vergilerle)
Antalya-Münih (10€+vergilerle)
Antalya-Nürnberg (11€+vergilerle)
Antalya-Zürih (12€+vergilerle)
Londra (GB)-Antalya (12€+vergilerle)
Nürnberg-Antalya (12€+vergilerle)
Köln-İzmir (12€+vergilerle)
Köln-Antalya (13€+vergilerle)
Stockholm-Antalya (14€+vergilerle)
Antalya-Talin (15€+vergilerle)
Goteborg-Antalya (16€+vergilerle)
Kopenhag-Antalya (19€+vergilerle)
Gaziantep-Duesseldorf (14€+vergilerle)
Kayseri-Duesseldorf (14€+vergilerle)
Kayseri-Rotterdam (14€+vergilerle)
Konya-Kopenhag (14€+vergilerle)
Samsun-Duesseldorf (14€+vergilerle)
Trabzon-Duesseldorf (14€+vergilerle)
Billund-Antalya (19€+vergilerle)
Antalya-Kopenhag (20€+vergilerle)
Antalya-Manchester (9€+vergilerle)
Saraybosna-Antalya (19€+vergilerle)
Antalya-Londra (GB) (19€+vergilerle)
Antalya-Saraybosna (19€+vergilerle)
Talin-Antalya (20€+vergilerle)
Budapeşte-İstanbul Sabiha Gökçen (26€+vergilerle)