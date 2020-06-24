Pekcan: e-ticaret hacmi 5 ayda yüzde 48 arttı

24 Haziran 2020

Bu yıl OCAK-Mayıs döneminde e ticaret hacminin yüzde 48 artarak 63.3 milyar liraya çıktığını belirten Pekcan, kartlı işlemlerde en çok artışın beyaz eşya sektöründe olduğunu kaydetti.

Pekcan ilk 5 ayda, araç kiralamada yüzde 8, havayollarında yüzde 40, seyahat ve eğlence harcamalarında ise yüzde 16 düşüş olduğu bilgisini verdi.



COVID-19 dönemi olan Mart, Nisan ve mayıs aylarında ise gıda harcamalarının 6 kart arttığının altını çizen Bakan Pekcan, aynı dönemde kimyasal ürün harcamalarının 2.5, beyaz eşya ve bebek bakım harcamalarının 2 kat arttığını anlatı.



Pekcan’ın verdiği bilgilere göre, Mart-Mayıs aylarında konaklama harcamaları yüzde 80, seyahat harcamaları yüzde 77, havayolu harcamaları ise yüzde 75 geriledi.



2019’da internetten 136 milyar TL harcandı



Bakan Pekcan, 2019 yılının tamamında ise e-ticaret hacminin 136 milyar lira olduğunu kaydetti. Bunun yüzde 85’ini yurtiçi harcamalar, yüzde 9’unu yabancıların Türkiye’den yaptığı harcamalar, yüzde 6’sını da Türk vatandaşlarının yurt dışından yaptığı harcamalar oluşturdu.



136 milyar liralık harcamanın 97.5 milyar lirası kredi kartıyla yapılırken, kapıda ödemelerin tutarı 8.9 milyar lira, EFT-havalenin tutarı ise 29.5 milyar lira oldu.



Sektörel açıdan bakıldığında ise 15.3 milyar lirayla ilk sırayı havayolları alırken, bunu 13.8 milyar lirayla giyim ve ayakkabı, 13.3 milyar lirayla da beyaz eşya takip etti.

Hisarcıklıoğlu: Salgınla birlikte e-ticaretin önemi daha da arttı