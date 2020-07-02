Pekcan: Ekonomide güçlü bir sinyal verdik
Ticaret Bakanı Pekcan, "Pandemide sağlık alanında ayrıştığımız gibi ekonomik alanda da ayrışarak güçlü çıkış sinyali verdiğimizi düşünüyorum." dedi.
Haziran ayına ait ihracat rakamlarını açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye olarak pandemide sağlık alanında ayrıştığımız gibi ekonomik alanda da ayrışarak güçlü çıkış sinyali verdiğimizi düşünüyorum." dedi.
"Aldığımız önlemlerle yerli üreticiyi, sanayiciyi korumak için kalkan oluşturduk"
Pekcan, "Gümrük vergileri konusunda aldığımız önlemlerle yerli üreticiyi, sanayiciyi korumak için kalkan oluşturduk. Bunları iş dünyasıyla revize edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"Randevulu Sanal Sıra Projemize pilot olarak Kapıkule'de başlıyoruz"
Ticaret Bakanı Pekcan, "Randevulu Sanal Sıra Projemize pilot olarak Kapıkule'de başlıyoruz." dedi.
"Haksız fiyat artışında 12 bin firma, 57 bin ürün şikayeti geldi"
Pekcan, haksız fiyat artışında 12 bin firma, 57 bin ürün şikayeti geldiğini, 10 bin firma, 50 bin ürünün incelemesini bitirdilerini, bir kısmına ceza kesildiğini söyledi.
"Fiyat farklılıklarının tespiti konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığıyla çalışacağız"
Bakan Pekcan, "İkinci el araç ve konut satışında ilan edilen fiyat farklılıklarının tespiti konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığıyla çalışacağız." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA