Pekcan: Eximbank destekleri 2021’de 50 milyar doları aşacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kredi ve sigorta desteklerinden oluşan toplam banka ihracat destek tutarının 2021’de, bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 50 milyar doların üzerine çıkmasını planladıklarını açıkladı. Bakan Pekcan, Eximbank’ın 2020 yılı faaliyetleri ve 2021 hedeflerine yönelik bir toplantı düzenledi. Burada yaptığı açıklamada, 2021’de yüksek teknolojili ürünler ile rekabet gücünün yüksek olduğu coğrafyalara ihracatın öncelikli olacağını, bunda da sürdürülebilir ihracat artışı sağlamanın ana gerekçe olduğunu kaydetti. Bakan Pekcan, salgın etkisinin giderilmesine yönelik olarak 2020’de “4,4 milyar dolar tutarında 5 bin 526 kredi vadesi uzatılmıştır. Reeskont kredisinde vade 360 günden 720 güne uzatıldı; bu şekilde uzun vadeli 4 milyar dolar döviz reeskont kredisi kullanımı yaptırıldı. Salgın etkisi ihracat TL reeskont kredisi ile 7,9 milyar TL kullanım gerçekleşti. Stok finansman kredisiyle birlikte KGF teminatıyla kullandırdık. İhracat taahhüt 12 ay uzatıldı. Alıcı kredisi ile Türkiye’den alım yapan firmaların konkordato ve iflas ilan etmediği sürece limitlerini koruyarak risklerini almaya devam ettik. Alıcı firma limit vadelerini uzattık, sigortalı firmaların prim ödeme vadelerini de uzattık” bilgisini verdi.

2021 hedefleri: Hizmet ihracatı da sigorta kapsamına alınacak

“Eximbank’ın ihracatı destekleme misyonunu layıkıyla yerine getirebilmek için her türlü gayreti göstereceğiz.” diyen Ruhsar Pekcan, bu kapsamda Bankanın yıl içinde ihracat yapan bütün ihracatçıların yüzde 27,7’sinin desteklenmiş olması hedefini benimsediklerini kaydetti.

Bankanın 2021 yılı içinde öncekileri hakkında da bilgi veren Pekcan bu kapsamda; Sigorta hizmetlerinin tanıtımının artırılacağını, sigorta kapsamı ve sayısının artırılacağını, hizmet ihracatının sigorta kapsamına alınacağını, kadın-genç ihracatçı desteğinin sürdürüleceğini ve bunun için yabancı para kredilerde kadın ve gençlere 25 baz puan düşük faiz uygulamasının süreceğini anlattı. “Bu yönde çok talep alıyoruz” diyen Bakan Pekcan Bankanın teminat yapısını da çeşitlendireceğini açıkladı.

Bakan Pekcan, 2021’de; 2020’de uygulamaya aldıkları 3 yeni ürünün daha fazla yaygınlaşmasını istediklerini belirtti. Ticaret Bakanı Pekcan konuşmasında 2020’de uygulamaya alınan 3 yeni ürünü şöyle açıkladı:

“Katılım finans sistemi prensibi ile çalışmak isteyen firmalarımıza, 10 yıl vadeye kadar katılım finans yatırım kredisini hizmete sunduk. Sigortalı alacağın teminatına dayalı kredi ile ihracatçıların Eximbank sigorta poliçesi ile garanti alınan tüm kısa vadeli alacakları bir havuz teminat niteliğinde kabul edilerek 1 yıla kadar finansman sağlıyoruz. Teminat oluşturmakta zorlanan firmalar ve KOBİ’lerin kısa vadeli alacaklarıyla uzun vadeli finansman sağlanmış oluyor. Ayrıca yurt dışı teminat mektubuyla gemi inşa, yurt dışı müteahhit, yatırım malı üretimi yapan firmaların geçici teminat, kesin teminat ve avans teminat mektubu sorunu da çözülüyor.”

81 ilde yürütülen eğitim çalışmalarının sonucunda bu illerden yeni ihracatçıların ortaya çıkmasını beklediklerini belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, büyük ihracatçı firmalara desteklerin devam edeceğini ve teknolojinin öne çıktığı bir yaklaşım belirlediklerini söyledi. Bakan Pekcan, “Rekabetçi olunan pazarlarda, yüksek katma değerli ürünler olan orta ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı önceliklendirilecek. Öncelikli sektörlerde ihracat potansiyeli bulunan rekabet avantajlı coğrafyalara ihracata katkı sağlanacak.” Dedi.

Bakan Pekcan yurt dışı işbirlikleri kapsamında Finlandiya Eximbankı ile gemi inşaya yönelik bir paket açıklanacağını; savunma sanayii ile gemi inşada alıcı kredilerinin devam edeceğini bildirdi.

Hali hazırda devam eden programlardan ihracata yönelik işletme sermayesi ile ihracata yönelik yatırım sermayesi kredi programlarının da süreceğini açıkladı. Bakan Pekcan, “Salgın ve ticaret savaşlarının etkisinin olduğu bir dönemde ihracatın öneminin arttığı ortamda Eximbank katkısı çok daha değerli olacaktır” dedi.

2020 performansı

Bakan Pekcan, salgın nedeniyle küresel ekonominin gerilediği bir yıl olan 2020’de ihracatı desteklemeye yönelik Eximbank’ın başarılı bir yıl geçirdiğini söyledi. Bakan Pekcan, salgın ortamında Türkiye’nin program ihracat hedefini aşarak 169,5 milyar dolara ulaştığını, 2021’de 184 milyar dolar hedeflendiğini bildirdi.

İhracatta Türk Eximbank’ın kritik rolde olduğunu hatırlatan Bakan Pekcan, “Banka, günden güne çeşitlenen araçlarıyla ve diğer teşvik mekanizmalarıyla öne çıkmaktadır” dedi.

Bankanın 2020’de aktif bakımından Türkiye’nin 9. Büyük bankası, kredi bakımından 8. Büyük bankası olduğunu hatırlatan Bakan Pekcan, Türkiye’deki ihracat kredilerinin yüzde 53,9’unun Eximbank tarafından verildiğini açıkladı. Bakan Pekcan tarafından açıklanan 2020 performans bilgilerinden bazıları şöyle:

Alacak sigortasında uluslar arası rating, Türk bankalarının 1 puan üzerinde.

2020’de nakdi krediler yüzde 7 artarak 28,5 dolar oldu, ihracat sigortası ise 17,1 milyar dolar.

Toplam ihracat finansmanı yüzde 4 artarak 45,6 milyar dolar oldu.

2020’de ihracat yapan firmaların yüzde 26,9’u Eximbank desteği kullandı.

Eximbank’ın desteklediği firma sayısı yüzde 4’ün üstünde artarak 13 bin 102 oldu. Yeni desteklenen 953 firmanın yüzde 90’ı KOBİ’lerden oluştu.

20 şube ve 11 irtibat bürosuna ulaşıldı. 2021’de 5 yeni şube açılacak. Kahramanmaraş ve İkitelli OSB şubeleri ilk açılacak olanlar.

Sayısallaşma ile kredi ve poliçe uygulamalarının internetten yapılması sağlanıyor, bu sayısallaşma kapsamı genişletilecek.

Eximbank 2020 ‘de yurt dışında 2,8 miyar dolar kaynak girişi sağladı. Bu kapsamda ilk kez IBDR garantisi kullanıldı. İslam Kalkınma Bankasından 100 milyon dolar fon sağlandı.

ABD, Fransa, Danimarka, İngiltere Avusturya Eximbankları ile işbirliği anlaşması yapıldı; İngiltere Exibank’ı ile ilk proje Irak’ta gerçekleştirildi. Macaristan, İsveç, Finlandiya, Hollanda Japonya ile görüşme devam ediyor.

African Trade İnsunence Agence ile 2019’ta yapılan çerçeve işbirliği anlaşması benzeri, Eastern-Southern African Trade and Development Bank ile yapıldı.