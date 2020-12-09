Pekcan: Gümrük Birliği yapısal sorunları giderecek şekilde güncellenmeli

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatının ticarette bir koruma aracına dönüşmemesi gerektiğini, ayrıca buna uyum için uluslararası finansmana erişimin önemli olduğunu söyledi. Pekcan, Gümrük Birliği’nin de yapısal sorunları giderecek şekilde güncellenmesi gerektiğini bildirdi.



AB Ticaret Komiseri ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile videokonferans yöntemiyle görüşen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-AB ilişkilerine yönelik önemli mesajlar verdi.



Küresel ticari ve ekonomik sorunlar yaşandığı dönemde Türkiye ile AB’nin yakın işbirliğinin daha önemli hale geldiğini belirten Pekcan, bunu ileri taşımanın Avrupa bölgesindeki değer zincirlerinin güçlendirilmesi ve rekabetçiliğin artırılması bakımından önemli olduğunu aktardı.



Gümrük Birliği’nin sistemik ve spesifik yapısal sorunları bulunduğunun altını çizen Ruhsar Pekcan, bunun ayrıca; hizmetler, e-ticaret gibi sektörleri kapsamadığına dikkat çekti. Dolayısıyla GB’nin güncellenmesinin daha önemli hale geldiğini kaydeden Pekcan, bu konuda Avrupa Komisyonu’ndan da destek beklediklerini söyledi.



Pekcan, Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından biri olan İngiltere ile Serbest Ticaret Anlaşması’nı (STA) AB ile eş zamanlı olarak yürürlüğe koymayı öngördüklerini, AB-İngiltere müzakerelerinde Türkiye ile üçlü kümülasyon kurulmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

AB’nin çelik ürünlerine yönelik korunma önlemlerine de değinen Ruhsar Pekcan, bundan en fazla olumsuz etkilenen ülkenin Türkiye olduğunu, AB’nin ikili anlaşmalar ve ortaklık ruhuna uygun şekilde bunu gözden geçirmesini istedi.



“Yeşil Mutabakat korunma aracına dönüşmemeli”



Avrupa Komisyonu’nun geçen yıl Aralık ayında açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatına ilişkin de değerlendirmede bulunan Bakan Pekcan, bu dönüşümün büyük yatırımlar ve finansman gerektirdiğini anlattı. Pekcan, “Bu noktada kapsayıcı bir finansman mekanizmasının sağlanması ve Türkiye’deki yeşil dönüşümü desteklemek için hem AB hem de uluslararası finansmana erişimin temin edilmesi kritik önem taşıyor” diye konuştu.



Pekcan, AB Yeşil Mutabakatı kapsamında AB tarafından atılacak adımların ticarette bir korunma aracına dönüşmemesi gerektiğine değindi.



Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Dombrovskis ise Türkiye’nin AB için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, “Türkiye’nin Gümrük Birliği sayesinde AB’nin değer zincirlerine entegre olmuş kilit bir ortaktır” dedi.