Pekcan: İhracat Destek Ofislerini 81 ile yayacağız

01 Mayıs 2019

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekonominin iş dünyasının omuzlarında yükseldiğini belirterek, "Bu nedenle sorunlara en iyi çözümleri iş dünyamızla güç birliği yaparak getireceğimize ve rekabet gücü daha yüksek, daha dayanıklı bir ekonomi ile yüksek gelirli ülkeler ligine yükseleceğimize inanıyorum." dedi.

Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla düzenlenen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) "75. Genel Kurul Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni"ne katıldı.

Pekcan, ihracatçı sayısının artırılabilmesi amacıyla TOBB ile beraber 21 ilde 31 İhracat Destek Ofisi kurduklarını ve bunu 81 ile yayacaklarını belirtti. İhracat Destek Ofisleri çalışmaları hakkında bilgi veren Pekcan, herkesin bu ofislerden yararlanabileceğini söyledi. Bu dönemde 23 ilde istişare toplantısı düzenlediklerini kaydeden Pekcan, buralarda yaklaşık 27 bin esnaf ve 5 bin oda ve borsa temsilcisiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Ticaret müşavirlerinin daha görünür, aktif, verimli şekilde iş dünyasının önünü açan birer rehber olacağına işaret eden Pekcan, Türkiye'ye daha fazla yatırımcı çekilebilmesi için hep birlikte çalışılacağını vurguladı. "E-ticaret"te güven ve hizmet eksikliğini gördüklerini aktaran Pekcan, TOBB ile beraber Güven Damgasını oluşturduklarını kaydetti. Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) üzerinde çalıştıklarına değinen Pekcan, "Şu anda yazılım aşamasında, bu yıl sonunda tamamlandığında artık şirketlerin kuruluş, kapanış ve ruhsat işlemleri PERBİS üzerinden dijital olarak yapılabilecek." şeklinde konuştu.

Pekcan, bakanlık olarak çalışmalarda iş dünyasının engin birikim ve deneyiminden faydalanmayı çok önemsediklerini vurguladı.

Pekcan, konuşmasının sonunda "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı"nı kutladı.

Kaynak: AA