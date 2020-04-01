Pekcan: İhracatta mart ayında azalma bekliyoruz

01 Nisan 2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Mart'ta genel ihracatta yüzde 17 civarında azalma beklediğini ifade eden Bakan Pekcan, "Ocak - şubat ihracatımız yüzde 4 arttı. Kapıların kapanması, Avrupa’nın durumu bizi de etkiledi. Mart ayında İran ihracatı yüzde 82 düştü. Irak’a ihracat yüzde 48’lere düştü. İspanya ve İtalya yüzde 40, Fransa 32,5, Almanya yüzde 14, Çin yüzde 19, İngiltere yüzde 12 düştü" dedi.

Bakan Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

- Hedefler ve revizeler hakkında konuşabilmek için pandeminin dünyada kontrol altına alınması lazım. Bu olmadan, dünyada ekonomik, ticari ve yatırım ortamının verilerinin konuşulması erken olacak. Bazı rakamlarda ciddi revizeler var ama kontrol altına alabileceğiz.



- Dünyada korumacılık politikarından vazgeçilmeli. Adil ve serbest ticaretten yana olduğumuzu her zaman bildirdik. Bu doğrultuda görüşlerimizi paylaştık, genel olarak da aynı görüşler dile getirildi.

- İran bizim Orta Asya’ya açılan kapımızdı, bunu hemen Gürcistan’a kaydırdık. Kapıları 24 saat çalışır hale getirdik. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu kapasitesini de artıracak güçteyiz, yeter ki talep olsun Üretici ve ihracatçılarımızı demiryolunu kullanmaya davet ediyorum.

Fahiş fiyat uygulayan firmaların isimleri açıklanacak

- İlk anda fahiş fiyatlar için devereye girdik. 3 Mart’ta 13 firmadan 9’una fahiş fiyat cezası kesildi. 281 firmanın 191’ine ceza kesildi. Afişe etmedik, ayın ikisinde Reklam Kurulunun gerekçeli kararı firma isimeriyle birlikte yayınlanacak...