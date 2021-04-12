Pekcan: Libya’nın yeninden yapılandırma sürecinde iş birliğimiz devam edecek

ANKARA (DÜNYA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Toplantısı nedeniyle Türkiye’yi ziyaret eden Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali El-Huveyc ve Planlama Bakanı Fahir Miftah Ebuferna ile görüştü.

Türkiye’nin Libya’ya yönelik tutumunun temel ilkesinin, Libya’nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması olduğunu söyleyen Pekcan, “Türkiye, Libya’nın yanında yer almaya devam edecektir. Libya’nın yeniden yapılandırılması sürecinde, sanayiden alt ve üstyapı yatırımlarına; sağlıktan enerjiye; eğitimden bankacılığa kadar her alanda yatırım ve teknik iş birliğine yönelik işbirliğimiz devam edecek ve Türkiye bu alanlarda sorumluluk almaya hazırdır.” diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2013 yılında 3.6 milyar dolar seviyesindeyken, 2020 yılında bunun tekrar aynı seviyede gerçekleştiğini söyleyen Pekcan, ilişkilerin en önemli unsurlarından birisinin müteahhitlik sektörü olduğunu aktardı.

2020 yılı Ağustos ayında geçmişten kalan sorunların çözümü için mutabakat zaptı imzalandığını hatırlatan Pekcan, Türk firmalarının gerekli başvuruları yaptığını, sürecin bir an önce çözüm odaklı olarak sonuçlandırılmasının beklendiğini aktardı.

Bakan Pekcan, Türk inşaat firmaların güvenlik koşullarını dikkate alarak yeniden iş başı yapmalarının, Libya’nın ihtiyaçlarını karşılayarak, istikrar sürecini destekleyeceğini söyledi.

Pekcan, ikili ticarette yeniden başlayan canlanmanın kalıcı olması, yatırımların cazip hale gelmesi için ticaret ve yatırım ilişkilerini etkileyen yasal zemini güçlendirici adımların atılması gerektiğini söylerken, “Libya’da son yıllarda yaşanan gelişmeler sonrasında, ülkenin tüm kurumlarıyla yeniden ayağa kalkma ve inşa sürecine girdiğini mutlulukla gözlemliyoruz. Bu süreçte ülkemiz her türlü desteği bugüne kadar olduğu gibi vermeye devam edecektir.” diye konuştu.

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali El-Huveyc, iş birliğinin artırılmasının önemine dikkat çekerken, Libya Planlama Bakanı Fahir Miftah Ebuferna ise Türk firmalarından tekrardan çalışmalarına başlamasını beklediklerini söyledi.