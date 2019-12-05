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Pekcan: Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modeli oluşturduk

Ticaret Bakanı Pekcan, "Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk." dedi.

Pekcan: Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modeli oluşturduk
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı açıklamada, "Zincir mağazalarla rekabet etmekte zorlanan perakendeci esnafın maliyetlerini düşürecek Tedarik ve Dağıtım Kooperatifi modelini oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Pekcan, kooperatifçilikte birçok sorunun çözümüne katkıda bulunacak Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı'nı da hazırladıklarını belirtti.

Kaynak: AA

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