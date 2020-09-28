Pekcan: Türk firmalar Hollanda'da daha fazla proje üstlenmeli

28 Eylül 2020

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Türkiye-Hollanda Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) Toplantısı İmza Töreni'ne katıldı. Pekcan ile Hollandalı mevkidaşı Sigrid Kaag eş zamanlı olarak mutabakat zaptını imzaladı.

Hollanda ekonomik ve ticari ilişkilerin uzun vadeli olarak görüldüğüne dikkati çeken Pekcan, "Hollanda ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin önümüzdeki dönemde ivme kazanacağını değerlendiriyoruz. 2019 yılı itibarıyla 9 milyar dolara ulaşan karşılıklı ticaret hacmimizi, 15 milyar dolar seviyelerine dengeli bir şekilde çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Pekcan, iki ülke arasındaki JETCO mekanizmasının tüm ekonomik ilişkilerin derinlemesine ele alındığı ve ticari ilişkilerin önündeki engellerle sorunların, özel sektör temsilcilerinin de katkılarıyla tartışıldığı etkili bir mekanizma olduğunu ifade etti.

Söz konusu mekanizmanın toplantılarının düzenli olarak gerçekleştirilmesinin ve sonuçlarının dikkatli bir şekilde takip edilmesinin önemine işaret eden Pekcan, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Hollanda JETCO 3. Dönem Toplantısı’nda, ikili ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, müteahhitlik hizmetlerine, ticaretten sanayi alanındaki iş birliğine, teknolojiden özel sektörler arasında iş birliğine, ulaştırmadan çevreye kadın girişimciliğine kadar pek çok farklı başlıkta görüştük ve az önce imzaladığımız mutabakat zaptına bunları yansıttık."

Pekcan, mutabakat zaptında yer alan tüm hususların hayata geçirilmesi için gerekli tüm çalışmayı göstereceklerini ve Hollanda heyetinin de aynı kararlılığı göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İş forumu düzenlenecek

Salgın koşullarının yüz yüze toplantılara izin vereceği ilk fırsatta, iki ülkeden özel sektör ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla bir iş forumu yapılması hususunda karara varıldığını ifade eden Pekcan, bugün ayrıca sanal ortamda iki ülkeden iş insanlarının katılımıyla yuvarlak masa toplantısına iştirak edeceklerini belirtti.

Pekcan, toplantıya iki ülkenin özel sektörlerinin göstermiş oldukları yakın ilginin Türkiye-Hollanda ticari ve ekonomik ilişkilerinin gelecekte çok daha ileri seviyelere ulaşacağı konusunda kendilerine güven verdiğinin altını çizdi.

"Karşılıklı yatırımlar yeni fırsatlar yaratarak artırılmalı"

Türkiye ile Hollanda arasındaki somut ve önemli iş birliği alanlarından birisinin yatırımların karşılıklı teşvik edilmesi olduğunu vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti:

"Hollanda bugüne kadar ülkemize 25,7 milyar dolar doğrudan yatırım gerçekleştirmiş olup yüzde 15,9 pay ile ülkemizde doğrudan yatırımı bulunan ülkeler arasında birinci sıradadır. Türkiye’den iş insanlarımızın da Hollanda’da yaptıkları yatırımın tutarı 14 milyar doları bulmuştur. Bu rakam da Türk iş insanlarının yurt dışında en çok Hollanda’da yatırım yaptığını göstermektedir. Karşılıklı yatırımlarımızı yeni fırsatlar yaratarak daha fazla artırabileceğimizi değerlendiriyoruz."

İş birliği alanları

Pekcan, bu çerçevede, salgın sonrasında piyasa araştırmaları ve karşılıklı avantajların tespiti için ticaret heyetleri düzenlemenin ve iş çevrelerimizi ticaret, yatırım ve turizm fuarları ve organizasyonlarında bir araya getirmenin son derece önemli olduğunu belirterek, "Özellikle liman inşaatı ve yönetimi, müteahhitlik, denizcilik, ileri tarım teknolojileri, organik tarım ürünleri, çevre ve atık yönetimi, kimyasallar, enerji, yenilenebilir enerji, lojistik ve sağlık hizmetleri alanlarında Türk ve Hollandalı firmalar arasında yoğun iş birlikleri gerçekleştirilebileceğini öngörmekteyiz." ifadesini kullandı.

Türk müteahhitlik firmalarının Hollanda’da bugüne kadar 548 milyon dolar tutarında 6 proje üstlendiğini belirten Pekcan, Türkiye'den firmaların gelecek dönemde Hollanda’da daha fazla proje üstlenmelerini beklediklerini, Türk ve Hollandalı müteahhitlerin üçüncü ülkelerde iş birliği yapabileceğini öngördüklerini söyledi.

Pekcan, toplantıda AB ile Türkiye'nin ekonomik ilişkilerindeki gündem konularını da aktardıklarına değinerek, "AB’nin çelik ithalatında uyguladığı koruma önlemleri hakkında şikayet ve taleplerimizi, Türkiye-AB Gümrük Birliği güncellemesi yönündeki beklentilerimizi her fırsatta AB’li muhataplarımızla paylaşıyoruz." dedi.

Gümrük Birliği kapsamına dijitalleşme, e-ticaret hizmetler ve kamu alımlarının dahil edilmesi talebini aktardıklarını anlatan Pekcan, buna ilişkin müzakerelerin bu yıl içinde başlatılması yönündeki isteklerini ve vizelerin kolaylaştırılması konularını gündeme getirdiklerini bildirdi.

Pekcan, JETCO kapsamında, kadın girişimciliği konusunun da görüşüldüğünü, bunun somut bir örneği olarak da kasım ayında iki ülkeden iş insanlarının ve STK’ların katılımıyla ortak bir kadın çalıştayı yapmayı öngördüklerini sözlerine ekledi.

Pekcan daha sonra mevkidaşı Sigrid Kaag ile iki ülkeden iş insanlarının katıldığı yuvarlak masa toplantısına iştirak etti.