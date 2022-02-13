Pelister: Kimya sektörümüze de KDV ve ÖTV desteği bekliyoruz

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı temel gıda ürünlerindeki KDV'nin düşürülmesi ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin açıkladığı ‘Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri’ ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından detayları açıklanan Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamındaki 60 milyar TL’lik paketin iş dünyası ve kimya sektörünün geleceği açısından önemli bir adım olarak gördüklerini belirten Pelister, 3 ayrı destek paketiyle KOBİ’lerin ve ihracatçıların sermayesini güçlendirecek finansmana ulaşmasının destekleneceğini söyledi.

Özellikle kalkınma planlarındaki öncelikli hedef sektörler arasında bulunan kimya sektörünün yatırım destek paketinden yararlanabileceğine dikkat çeken Pelister, “Yatırım kredilerinin azami 2 yılı ödemesiz, 8 yıl olacağı açıklandı. KOBİ’lerin 25 milyon, büyük şirketlerin 100 milyon TL’lik yatırım kredisine yüzde 16 faizle ulaşabileceği belirtildi. Kimya sektörümüzde katma değeri yüksek yerli ve milli üretimi önemsiyoruz. Bu açıdan 60 milyar TL olarak hazırlanan paket tutarının biraz daha artırılmasını ve KOBİ ihracatçılarımıza verilen desteğin biraz daha pekiştirilmesini de bekliyoruz.” dedi.

“Yeni yatırımlara ihtiyaç var”

Türk kimya sektöründe ithalat bağımlılığını azaltmak için yeni yatırımlara ihtiyaç olduğunu belirten Pelister, “Bu konuda Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programı ile birlikte bu tarz yatırım ve ihracatı destekleyici paketlerin olması da sektörümüz adına memnuniyet verici. Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı temel gıda ürünlerindeki KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi de enflasyonun seyri açısından olumlu bir etki yaratacaktır. Enflasyonla mücadele kapsamında diğer sektörlere hammadde ve yarı mamul tedariği sağlayan kimya sektörümüzde de KDV ve ÖTV gibi giderlerin düşürülmesi veya azaltılması gerektiğine inanıyoruz.”