Pelosi 2,2 trilyon dolarlık destek tasarısını açıkladı

29 Eylül 2020

Beyaz Saray Sözcüsü Nancy Pelosi, ABD'nin dördüncü COVID-19 destek paketi için Demokrat Parti'nin 2,2 trilyon dolarlık teklifini açıkladı ve söz konusu teklifle demokratların COVID-19 krizi ile mücadelede sözünü tuttuğunu söyledi.

Pelosi'nin açıkladığı tasarıda, okullar, küçük işletmeler, restoranlar, gösteri mekanları, havayolu çalışanları ve COVID-19 krizinden olumsuz etkilenen kimi diğer kesimler için yeni fonlamalar öngörülüyor.

Pelosi demokrat vekillere seslendiği mektubunda, "Tasarının faal olacağı süreyi kısaltarak hem kritik öneme sahip eklemeler yaptık, hem de maliyetini düşürdük" ifadelerini kullandı.

Pelosi'nin bugün ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile bir sonraki destek paketini görüşmek için bir araya gelecek.