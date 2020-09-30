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Pelosi: Hazine ile COVID-19 yardım paketi görüşmesi olumlu geçti

Beyaz Saray Sözcüsü Pelosi, Hazine Bakanı Mnuchin ile yeni COVID-19 yardım paketi hakkında yaptığı görüşmenin olumlu geçtiğini belirtti.

Pelosi: Hazine ile COVID-19 yardım paketi görüşmesi olumlu geçti
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı ve Beyaz Saray Sözcüsü Nancy Pelosi, Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile yeni COVID-19 yardım paketini görüştüklerini ve Beyaz Saray ile yeni paket üzerinde bu hafta bir anlaşmaya varmayı umduklarını söyledi.

50 dakika süren telefon görüşmesinin ardından açıklama yapan Pelosi, konu ile ilgili olarak  umutlu olduğunu açıkladı.

Pelosi, yeni COVID-19 yardım paketi üzerinde Trump yönetimi ile bir uzlaşma arayan Demokratların liderliğini üstlenmiş durumda.

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