Pelosi: Hazine ile COVID-19 yardım paketi görüşmesi olumlu geçti

30 Eylül 2020

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı ve Beyaz Saray Sözcüsü Nancy Pelosi, Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile yeni COVID-19 yardım paketini görüştüklerini ve Beyaz Saray ile yeni paket üzerinde bu hafta bir anlaşmaya varmayı umduklarını söyledi.

50 dakika süren telefon görüşmesinin ardından açıklama yapan Pelosi, konu ile ilgili olarak umutlu olduğunu açıkladı.

Pelosi, yeni COVID-19 yardım paketi üzerinde Trump yönetimi ile bir uzlaşma arayan Demokratların liderliğini üstlenmiş durumda.