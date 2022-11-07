Penta Teknoloji'nin 9 aylık cirosu 6,4 milyar TL'ye yükseldi

Penta Teknoloji yaptığı açıklamayla 2022 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı.

Şirketin yılın dokuz aylık döneminde konsolide cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artışla 6,4 milyar TL oldu. Aynı dönemde brüt karını 487,8 milyon TL’ye yükselten Penta Teknoloji’nin FAVÖK’ü 360 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 5,6 olarak gerçekleşti.

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, dünyada ve Türkiye'de ivme kazanan dijitalleşme sürecinin, şirketin büyüme dinamiklerine olumlu katkı sağladığını belirterek şunları kaydetti:

"Penta Teknoloji olarak bilişim sektöründe sermaye, pazar büyüklüğü ve karlılık açısından hızlı büyümemizi yılın üçüncü çeyreğine de taşıdık. Bilindiği gibi en temel ürünlerden en karmaşık çözümlere kadar, iş ortaklarımıza tüm katmanlarda birbirinden değerli teknolojik araçlar sunuyoruz.

Dünyanın öncü yazılım ve donanım markalarını Penta Teknoloji çatısı altında toplayarak, e-ticaret platformlarından teknoloji marketlerine, bireysel tüketici ürünlerinden kamu kurumlarına ve kurumsal şirketlere kadar teknolojinin tüketiciyle buluştuğu her noktada varlık gösteriyoruz. Şirketimizi daha da büyütmek ve ülkemizin dijital dönüşüm vizyonuna katkı sağlamak adına attığımız her adımda, sürdürülebilir başarımızı devam ettirmeyi hedefliyoruz."