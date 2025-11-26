Pentagon, Boeing’e 7 milyar doları aşan iki sözleşme verdi

ABD Savunma Bakanlığı, Boeing’e toplam değeri 7 milyar doların üzerinde olan iki ayrı sözleşme verildiğini açıkladı.

Pentagon’un duyurusuna göre, yaklaşık 4,7 milyar dolarlık sözleşme Kara Kuvvetleri tarafından yeni Apache AH-64E taarruz helikopterleri, Longbow mürettebat simülatörleri ve ilgili ekipmanlar için imzalandı.

Hava Kuvvetleri ise Boeing’e Lot 12 üretim uçakları, G081, abonelikler ve lisansları kapsayan 2,4 milyar dolarlık ek bir sözleşme verdi. Şirket ayrıca, 15 adet KC-46A Pegasus havadan yakıt ikmal tankerinin üretimi için 2,47 milyar dolarlık ayrı bir sözleşme aldığını duyurdu. Geçen yıl da benzer şekilde 15 tanker için 2,38 milyar dolarlık anlaşma yapılmıştı.

Ağustos ayında İsrail Savunma Bakanlığı, yaklaşık 500 milyon dolar karşılığında iki KC-46A tanker almayı planladığını açıklamıştı. KC-46A modeli geçmişte yabancı cisim kalıntıları, tedarikçi kalite sorunları ve çeşitli üretim hataları nedeniyle sıkıntılar yaşamıştı.

Boeing’in verilerine göre, ABD Hava Kuvvetleri 2019’dan bu yana toplam 98 KC-46A tanker teslim aldı.