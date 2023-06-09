Perakende de güven mayıs ayında geriledi

Anket sonuçlarına göre, TEPAV Perakende Güven Endeksi (TEPE) yıllık bazda artar ken aylık bazda gerildi.

Buna göre endeks; 12-25 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki anket sonuçlarına göre, Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 6,1 puanlık artış, bir önceki aya göre ise 7,5 puanlık azalışla -9,2 puan değerini aldı.

TEPE anketine katılan perakendecilerden geçen 3 ayda işlerin durumunun kötüleştiğini belirtenlerin oranı Mayıs 2023’te yüzde 34,6’dan yüzde 43,8’e yükselirken, önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı ise yüzde 23’ten yüzde 12,4’e geriledi. Diğer taraftan, önümüzdeki 3 ayda satış fiyatında artış bekleyen perakendecilerin oranı yüzde 94,9’dan yüzde 99,2’ye yükseldi.

Bölgeler bazında incelendiğinde ise Mayıs ayı perakende güveninde en fazla artış Doğu ve Batı Karadeniz bölgelerinde gözlenirken, İstanbul’da geriledi, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki artışlar da ortalamanın gerisinde kaldı. TEPE değeri, -9,2 puan değerini alarak geçen yılın aynı dönemine göre 6,1 puan artarken, geçen aya göre 7,5 puan azaldı.

TEPE değerinin aylık değişiminde geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki 16,2 puanlık, önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentisi göstergesindeki 6,8 puan kötüleşme etkili oldu. Diğer taraftan, mevcut stok düzeyinin normalin altında olduğu yönündeki 0,6 puanlık değişim endekse olumlu yansıdı.