Perakende devi 1 ay içinde 19 şubesini kapatacak

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İngiltere’de cadde mağazacılığının tanınmış isimlerinden TG Jones’ta yeniden yapılanmanın etkileri sürüyor. Sheffield’ın en bilinen alışveriş caddelerinden Fargate’te 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren mağazanın kepenk indireceği kesinleşti.

Mağazanın vitrinlerine kapanış duyuruları asılırken, şirket kararın çalışanlar, müşteriler ve bölge halkı açısından hayal kırıklığı yaratacağını bildirdi.

Sheffield mağazası 9 Ocak’ta kapanacak

TG Jones, Sheffield şehir merkezindeki Fargate mağazasının 9 Ocak 2027’de faaliyetlerine son vereceğini açıkladı. Mağaza, kentte 50 yılı aşkın süredir hizmet veriyor.

Şirket yaptığı açıklamada, TG Jones’un uzun vadeli geleceğini güvence altına almaya yönelik çalışmalar kapsamında Sheffield mağazasının kapatılacağını doğruladı.

TG Jones ayrıca yıllar boyunca gösterdikleri bağlılık nedeniyle mağaza çalışanlarına teşekkür etti.

WH Smith mağazaları 76 milyon sterline satılmıştı

TG Jones adı, İngiltere’nin tanınmış perakende markalarından WH Smith’in cadde mağazalarının el değiştirmesinin ardından kullanılmaya başlandı.

WH Smith’in cadde mağazaları geçen yıl özel sermaye şirketi Modella Capital tarafından 76 milyon sterlinlik anlaşmayla satın alındı. Satışın ardından mağazalar TG Jones adıyla yeniden markalandı.

Ancak zincir, bu yılın başından itibaren ticari faaliyetlerinde sorunlar yaşadı. Temmuz ayında mahkeme tarafından onaylanan kapsamlı yeniden yapılandırma planı, yaklaşık 150 mağazayı risk altına soktu.

Yalnızca bu ay 19 mağaza kapanıyor

Yeniden yapılandırmanın mağaza ağı üzerindeki etkisi şimdiden görülmeye başladı. TG Jones, yalnızca bu ay 19 mağazanın kapanacağını doğruladı.

Kapanacak şubeler arasında Bath, Redcar, Redhill, Cambridge, Swindon ve Southend-on-Sea’deki mağazalar da bulunuyor. Bu şubelerde kapanış öncesinde kırtasiye ürünlerinde yüzde 30’a varan indirimler uygulanıyor.

Ekim ayında da yeni mağaza kapanışları gerçekleştirilecek. Daha geniş kapsamlı yeniden yapılandırma planı çerçevesinde bazı şubelerde ise kira indirimine gidilecek.

Sheffield Belediyesi çalışanlara destek vermeye hazır

Sheffield Belediyesi Ekonomik Kalkınma, Beceriler ve Kültür Komitesi Başkanı Ben Miskell, mağazanın ülke genelindeki kesintilerin bir parçası olarak kapanmasının “gerçekten hayal kırıklığı yarattığını” söyledi.

Miskell, düşüncelerinin öncelikle yıllardır mağazada çalışan ve müşteriler için tanıdık yüzler haline gelen personelle olduğunu belirtti.

Belediyeyle mağazanın sahibi Modella tarafından henüz iletişime geçilmediğini aktaran Miskell, kapanıştan etkilenecek çalışanlara destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.