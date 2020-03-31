Perakende giyim kendi OHAL'ini uygulamaya koydu

31 Mart 2020

Yener KARADENİZ

İSTANBUL - Koronavirüs salgını nedeni ile binlerce mağazasını kapatan hazır giyim markaları şimdi de online satış kanallarında satışı durduruyor. İlk olarak LC Waikiki ve Mavi Jeans e-ticaret sitelerinde satışları keserken onları Twigy izledi. Birçok önemli markanın da aynı yolu izlemesi bekleniyor.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, geçtiğimiz günlerde BMD üyesi 350’ye yakın markanın 70 bin mağazasını halk sağlığını korumak için kapatma kararı aldıklarını hatırlatarak şunları söyledi:

“E-ticaret kanalındaki çalışanlarımız da bizim için önemli. Bu kapsamda buradaki satışları bir süre durdurma kararı aldık. Biz de kendi e-ticaret satışlarımızı bir süre için durduracağız. Perakende sektörü olarak devletin çağrısına uyarak kendi Olağanüstü Halimizi (OHAL) ilan ettik. Yavaş yavaş diğer markaların da bu adımı takip edeceğini düşünüyorum” dedi.

ABS freni gibi durdu!

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu da tekstil sektöründe üretimin yüzde 80’den fazla durduğunu, 1 Nisan’dan sonra ise tamamen durabileceğini söyledi. Karasu, “Çoğunlukla ABD ve Avrupa’ya ihracat yapıyoruz. İç pazar da dahil olmak üzere markalar mağazalarını kapattı. Böyle olunca sevk ettiğimiz malların parasını ödemedikleri gibi ileriye dönük siparişleri de belirsiz bir tarihe ötelediler. Herhangi bir ödeme planı sunmadılar. İçerde üretilmiş bekleyen her şeyi olduğu gibi bırakın dediler. Böyle olunca üretim yavaş yavaş değil, ABS freni ile durdu” diye konuştu.

Uygulamada sorun var

Tekstil sektöründe 1.5 milyondan fazla istihdam gerçekleştiriliyor. Hadi Karasu, nakit akışının durmasına rağmen, üreticilerin kendi imkanları ile mart ayı ödemelerini yaptığını, sonraki dönemleri ise uygulanan politikaların belirleyeceğini söyledi. Karasu, şöyle devam etti: “Türk sanayicisinin girişimci bir ruhu var. İşlerin düzeleceğine inandığı için çalışanını tutmak istiyor. Ama önümüze baktığımızda ne kadar süre tutabileceğimizi göremiyoruz. Dolayısıyla bu sürecin çok dikkatli bir şekilde yönetilmesi lazım ki sanayici çalışanını çıkarmasın, kendisi de ayakta kalabilsin. İşçi çıkarmayacak ama bu sürenin sonunda imalatçıların büyük bir kısmını bulamayabiliriz. Dolayısıyla açıklanan desteklerin, sanayiciyi yaşatacak, çalışanını da elinde tutacak şekilde finansman ayağı ile birlikte profesyonelce yürütülmesi gerekiyor. Bugün yeni çıktığı için birçok uygulamada çok sıkıntı var. Bunların şimdiden düzeltilmesi lazım.”

3 marka öncü oldu

● 19 Mart’ta Türkiye çağında mağazalarını kapatan LC Waikiki, internet sitesinden yaptığı açıklamada: 30 Mart’tan itibaren online mağazasını da kapatma kararı aldığını belirterek, bir sonraki duyuruya kadar depo ve dağıtım operasyonlarını da durdurduğunu açıkladı.

● 29 Mart itibari ile online satışını durduran Mavi, internet sitesinden yaptığı açıklamada mevcut siparişleri en kısa sürede ileteceğini, iade ve değişim süresinin ise mağazaların açılmasından itibaren 90 güne çıkardığını duyurdu.

● Aynı zamanda BMD’nin de başkanı olan Twigy Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Öncel, 30 Mart itibari ile onlineda da satışı bir süre durduracaklarını dile getirdi.