Perakende satış hacmi ağustosta yüzde 5,8 arttı

13 Ekim 2020

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,3 arttı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 1,4 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,0 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,7 azaldı.

Perakende ciro yıllık yüzde 18,2 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 23,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,4 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 1,9 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,0, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,3 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,8 azaldı.