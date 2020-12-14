Perakende satış hacmi ekimde yüzde 4,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,7 arttı.

Perakende satış hacmi yıllık yüzde 12,0 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 14,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,5 arttı.

Perakende ciro yıllık yüzde 4,3 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 28,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 28,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 6 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 4,4 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,1 arttı.