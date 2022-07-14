Perakende satış hacmi mayısta yüzde 20,8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mayıs ayı Perakende Satış Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre, perakende sektöründe satış hacmi ile cirolar arttı.

TÜİK’in verilerine göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 34,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 10,9 arttı.

Ay bazında ise sabit fiyatlarla perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,8 arttı, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,3 azaldı, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 7,8 arttı.

Cirolar yüzde 139,9 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2022 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 139,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 98,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 138,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 235 arttı.

Aylık bazda ise cari fiyatlarla perakende ciro bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,2, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 10,7 arttı.