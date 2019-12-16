Perakende satış hacmi ve ciroda artış sürüyor

16 Aralık 2019

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,2, gıda dışı satışlar yüzde 9,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,8 arttı.

Perakende satış hacmi bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,2 azaldı.

Perakende ciro bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 16,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 16, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,4 arttı.

Perakende ciro bir önceki aya göre yüzde 1 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,9 arttı.