Perakende satış hacmi yıllık yüzde 11,9 arttı

14 Eylül 2020

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerine göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi temmuzda bir önceki aya göre yüzde 11,9 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 12,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,2 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 13 ve otomotiv yakıtı satışları yüzde 6,4 arttı.

Perakende ciro yıllık yüzde 21,4 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 24,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 27,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,3 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro temmuzda bir önceki aya göre yüzde 10,7 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 4,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 14,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,9 arttı.