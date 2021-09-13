Perakende satış hacmi yıllık yüzde 12,3 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 arttı. Bu ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 18,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 8,1 yükseldi.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, perakende satış hacmi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 artış gösterdi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,4 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,2 azaldı.

Perakende ciro yıllık yüzde 32,7 arttı

Cari fiyatlarla perakende ciro, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,7 yükseldi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 24,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 37,9, otomotiv yakıtı satışları yüzde 31,4 arttı.

Cari fiyatlarla perakende ciro bir önceki aya göre ise yüzde 1,5 arttı. Söz konusu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,9, otomotiv yakıtı satışları yüde 2,5 yükseliş kaydetti.