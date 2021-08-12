Perakende satış hacmi yıllık yüzde 17,4 arttı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 26, otomotiv yakıtı satışları yüzde 11,4 yükseliş kaydetti.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 14,4 artış gösterdi. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 27, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,6 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,3 azaldı.

Perakende ciro yıllık yüzde 41 yükseldi

Cari fiyatlarla perakende ciro haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,9 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 25,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 50,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 40,3 yükseldi.

Cari fiyatlarla perakende ciro 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 18,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde31, otomotiv yakıtı satışları yüzde 16,1 arttı.