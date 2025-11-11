Perakende satışlarda son beş ayın en yüksek seviyesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Eylül ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini yayımladı.

Ticaret satış hacmi 2025 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 arttı.

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 8,3 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 8,9 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 14,3 arttı.

Perakende satışlardaki yıllık artışın üç ay üst üste yavaşladıktan sonra ekim ayında yeniden ivme kazandığı görüldü.

Aylık bazda da artış geldi

Ticaret satış hacmi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7 arttı.

Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,4 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 7,0 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,2 arttı.

Perakende satışlardaki aylık artış da son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı.