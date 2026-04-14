Perakende sektöründe dijital devrim başlıyor: Mağazalar 5G ile akıllı deneyim merkezi olacak

Hızla değişen teknoloji ve tüketici alışkanlık­ları, perakende sektö­rünü, sadece ürün satılan alan­lar olmaktan çıkarıp verinin anlık işlendiği akıllı deneyim merkezlerine dönüşüyor. E-ti­caretin hızlı yükselişine rağ­men hala fiziksel mağazaların önde olması, müşteri analizi açısından bu noktaları öne çı­karıyor. “5G ve nesnelerin in­terneti (loT)” tam da bu nokta­da perakendecinin çözüm or­tağı oluyor. Çünkü 5G, IoT ve veri analitiğinin birlikte kul­lanımı, global ölçekte çok so­mut ve ölçülebilir iş sonuçları üretiyor. McKinsey ve Deloitte tarafından yapılan araştırma­lar, veri ve analitik kullanan perakendecilerin satış dönü­şüm oranlarında yüzde 5–10, operasyonel verimlilikte yüz­de 10–20 ve stok optimizasyo­nunda ise çift haneli iyileşme­ler yaratabildiğini ortaya koyu­yor. Bir başka deyişle 5G, IoT ve veri analitiği birlikte kulla­nıldığında, teknoloji bir mali­yet kalemi olmaktan çıkıyor. Doğrudan iş sonucuna, verim­liliğe ve gelire etki eden bir kal­dıraç haline geliyor. Vodafone Business da 5G ve IoT teknolo­jileriyle perakende sektörün­de dijital devrimi başlatma­yı hedefliyor. Şirket, sektörün dev markalarıyla hayata geçir­diği projelerle, enerji tasarru­fundan müşteri analizine ka­dar operasyonel süreçleri yeni­den şekillendirmeyi amaçlıyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kes­tioğlu, 5G ile perakendede yeni bir verimlilik çağının kapıları­nı araladıklarını duyurdu.

Yüzde 20-30 verimlilik artışı getiriyor

Vodafone Business ola­rak 5G, IoT ve veri analitiği­nin gücünü bir araya getire­rek iş ortaklarının sadece bu­günün değil, yarının rekabet dünyasında da güçlü kalma­larını sağlamayı hedefledik­lerini anlatan Kestioğlu, “Bu nedenle de 5G ve getirdiği fır­satları birçok sektörünün kul­lanımına sunuyoruz. 5G artık yalnızca daha hızlı internet demek değil. 5G, tüm sektörler için bir teknoloji değil, bir dö­nüşüm platformu. Üretimden lojistiğe, sağlıktan ulaşıma kadar her sektörde iş model­leri yeniden şekilleniyor. Ay­nı dönüşüm, perakende dün­yasında da çok güçlü bir şekil­de yaşanıyor. Artık mağazalar sadece satış noktaları değil, müşteriyi anlayan, öğrenen ve kendini sürekli geliştiren akıl­lı yapılara dönüşüyor” ifadele­rini kullandı. 5G’yi 10 kat veri hızı, 10 kat kapasite olarak da anlatan Kestioğlu, bunun da yüzde 20-30 verimlilik artışı anlamına geldiğini belirtti.

Daha fazla veri daha hızlı ve gerçek zamanlı yönetiliyor

Perakende sektörünün, Türkiye ekonomisinin en bü­yük ve en dinamik alanların­dan biri olduğunu dile getiren Kestioğlu, “Ticaret Bakanlı­ğı verilerine göre, Türkiye’de e-ticaret hacmi 2025 yılı iti­barıyla 4,6 trilyon TL sevi­yesine ulaştı ve son yıllarda çok güçlü bir büyüme ivmesi yakaladı. Organize peraken­de, yani zincir mağazalar ve kurumsal perakende yapıla­rı tarafında ise sektör verile­ri, bu alanın büyüklüğünün 2 trilyon TL seviyesine yaklaş­tığını gösteriyor. Toplam pe­rakende pazarının da 13 tril­yon TL’nin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Tüm bu bü­yümeye rağmen perakende­nin büyük kısmı hâlâ fiziksel mağazalarda gerçekleşiyor. Yani mağaza, hâlâ oyunun tam merkezinde. Bugün ma­ğazalar; sadece satış yapılan alanlar değil, aynı zamanda müşteri davranışlarının ana­liz edildiği, deneyimin yöne­tildiği ve verinin üretildiği merkezler haline geliyor” de­di. Vodafone Business’ın bu dönüşümü 5G’den çok önce, farklı sektörlerde başlattığı­nı söyleyen Kestioğlu, bugün 5G ile birlikte dijital dönüşü­mün çok daha hızlandığını, artık daha fazla verinin, da­ha hızlı, daha güvenli ve ger­çek zamanlı yönetebildiğini kaydetti.

Perakendenin devlerinde ‘dönüşüm’ başladı

Vodafone Business’ın işletmelerin dönüşümünü üç temel katmanda ele aldığını dile getiren Özlem Kestioğlu, bunları güçlü ve kesintisiz bağlantı altyapısı, bu altyapı üzerinde çalışan IoT ve dijital çözümler ve tüm bu yapıyı uçtan uca yönetilen servis modeli olarak açıkladı. “Bu da uçtan uca bir dönüşüm modelinin mümkün hale getiriyor” diyen Kestioğlu, bu perspektifle perakende sektörünün önemli markalarıyla projeler hayata geçirdiklerini belirtti. Vodafone Business’ın, perakende dünyasının öncü markalarıyla gerçekleştirdiği projeler şöyle:

YARGICI: Yargıcı ile gerçekleştirilen çalışmada mağaza, sadece genel müşteri trafiğinin ölçüldüğü bir alan olmaktan çıkarılıp, ürün ve reyon bazlı iç görü üreten bir yapıya dönüştürüldü. Vodafone’un 5G destekli bağlantı altyapısı ve RedBox Business Pro çözümü sayesinde mağaza içerisindeki video analitik sistemleri kesintisiz ve yüksek performansla çalışırken, yapay zekâ destekli analizlerle müşteri davranışlarını çok daha derin bir seviyede anlamak mümkün hale geldi. Bu projede klasik ziyaretçi sayımının ötesine geçilerek, mağaza içinde belirli reyonlar özelinde müşteri etkileşimi de analiz edilebiliyor.

PENTİ: Penti tarafında ise bağlantının ötesine geçilerek enerji yönetimini de dönüşümün merkezine alındı. Vodafone’un 5G destekli güçlü bağlantı altyapısıyla mağaza içerisindeki tüm sistemlerin kesintisiz ve yüksek performansla çalışmasını sağlandı. Ayrıca Red Enerji çözümüyle de mağaza adeta kendi kendini yöneten akıllı bir yapıya dönüştürüldü. Red Enerji ile mağazanın enerji tüketimi anlık olarak izlenebilir, analiz edilebilir ve optimize edilebilir hale geldi. Penti mağazalarında yüzde 25’e varan enerji tasarrufu potansiyeli ortaya konulurken, bazı lokasyonlarda bu oran yüzde 30 seviyelerine kadar ulaşabiliyor.

İPEKYOL: Yapılan iş birliğinde ise odak, perakende deneyiminin temelini oluşturan kesintisiz ve yüksek performanslı bağlantı altyapısını sağlamak oldu. RedBox Business Pro çözümü ile mağaza 5G’ye hazır, yüksek hız ve düşük gecikmeli bir bağlantı altyapısı ile buluştu. Bu sayede mağaza içerisindeki tüm dijital sistemler—ödeme altyapılarından dijital ekranlara, kampanya yönetiminden stok süreçlerine kadar-kesintisiz ve senkronize bir şekilde çalışır hale geldi. Dijital içerikler ve kampanyalar anlık olarak güncellenebiliyor. Yoğun saatlerde dahi tüm sistemler aynı performansla çalışmaya devam ediyor.