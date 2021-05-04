Perakende sektöründe güven arttı

TEPAV Perakende Güven Endeksi nisanda bir önceki aya göre 1,6 puan, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 13,8 puan artışla -16,2 puan değerini aldı.

TEPAV'dan yapılan açıklamaya göre, TEPE değerinin yıllık artışında COVID-19 nedeniyle Nisan 2020’de -30 puan seviyesine kadar gerilemiş olmasından kaynaklı baz etkisi belirleyici oldu. TEPE’nin geçen aya kıyasla sınırlı artışında geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki iyileşme etkili olurken gelecek 3 ayda satış beklentisi göstergesindeki kötüleşme ve mevcut stok düzeyindeki artış olumsuz katkı yaptı. “Mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” sektörü Nisan ayında da perakende güveni en fazla artan sektör oldu. Bölgeler bazında incelendiğinde ise Nisan ayı perakende güveninde en fazla artış Batı Marmara Bölgesi’nde görüldü. Perakende güveninde Türkiye, geçen yıla göre AB-27 ve Euro Bölgesi’nden daha kötü performans sergiledi.

Perakende güveni geçen aya ve geçen yıla kıyasla arttı

Nisan 2020’de -30 puan seviyesine kadar gerileyen TEPE değeri, Nisan 2021’de -16,2 puan değerini alarak geçen yılın aynı dönemine göre 13,8 puan, geçen aya göre 1,6 puan arttı.

TEPE değerinin aylık bazdaki sınırlı değişiminde, geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki iyileşme, önümüzdeki 3 ayda satış beklentilerindeki kötüleşme ve mevcut stok düzeyindeki yükseliş etkili oldu.

Perakendecilerin satış beklentisi geçen yıla kıyasla arttı

Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Nisan 2021’de -12,5 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 0,5 puan azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre 28,8 puan arttı.

Nisan 2021’de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 28,9’u önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme beklerken, yüzde 35,8’i işlerinde kötüleşme beklediğini belirtti. İşlerinde bir değişiklik beklemeyenlerin oranı ise yüzde 35,3 oldu.

İşlerin durumu geçen yıla kıyasla iyileşti

İşlerin geçen yılın aynı dönemine göre durumuna yönelik değerlendirmeler, Nisan 2021’de - 41,6 puan değerini alarak Mart 2021’e göre 6,5 puan, Nisan 2020’ye göre ise 21,9 puan arttı. Nisan 2021’de TEPE anketi katılımcılarının yüzde 16’sı geçen yılın aynı dönemine göre işlerinde artış olduğunu belirtirken, işlerinde düşüş olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 57,6 olarak belirlendi. Geçen yıla göre işlerinde bir değişiklik olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 26,4 oldu.

En çok mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünlerinde güven arttı

Perakende güvenine alt sektörler itibarıyla bakıldığında, Nisan 2021’de, geçen yılın aynı dönemine göre “mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri”, “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri”, “tekstil, hazır giyim ve ayakkabı”, “diğer (akaryakıt istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur, züccaciye, kırtasiye, vb.)”ve “motorlu taşıtlar” sektörlerinde 10 puan ve üzerinde artışlar gerçekleşti. Diğer taraftan, “elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar” ve “birden fazla türde ürün satan bakkal, market ve büyük mağazalar” sektörlerinde artışlar göreli olarak daha sınırlı oldu.

Perakende güveni en çok Batı Marmara Bölgesi’nde arttı

Perakende güvenine bölgeler itibarıyla bakıldığında, Nisan 2021’de, geçen yılın aynı dönemine göre Akdeniz ve Ege gibi turizm faaliyetinin yoğun olduğu bölgelerinin yanı sıra Marmara, Batı Anadolu, Ortadoğu Anadolu bölgeleri ile İstanbul’da arttı Karadeniz, Orta Anadolu ile Kuzeydoğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise azaldı. En fazla azalış -11,5 puan ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşandı.

Satış ve istihdam beklentileri kötüleşti

TEPE anketine soru bazında bakıldığında, Nisan 2021’de, “mevcut stok düzeyi” ve “önümüzdeki 3 ayda satış ve istihdam beklentileri” dışındaki tüm değerlendirme ve beklentiler Mart 2021’e kıyasla olumlu yönde değişti. Bir önceki yıla kıyasla bakıldığında ise “geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu”, “önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş, satış ve satış fiyatı beklentileri” ve “işlerin geçen yıla göre durumu” değerlendirmeleri iyileşirken, “önümüzdeki 3 ayda istihdam beklentisi” ve “gelecek yıl mağaza sayısı beklentisi” kötüleşti.

AB’de perakende güveni arttı

AB-27 Perakende Güven Endeksi, Nisan 2021’de -1,5 puan değerini aldı. AB-27’de perakende güveni bir önceki aya göre 9,5 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 27,6 puan arttı. Türkiye, geçen yılın aynı dönemine kıyasla AB-27 ve Euro Bölgesi’nden daha kötü performans sergiledi.

Perakende güveninde Türkiye, Euro Bölgesi’nin gerisinde kaldı

AB-27 ülkeleri ve Türkiye’nin Perakende Güven Endeksi değerlerine bakıldığında, Nisan ayında geçen yıla göre en fazla artış gösteren ülkeler İrlanda, Arnavutluk ve Avusturya oldu. Endeks değeri geçen yıla göre en fazla düşen ülkeler ise sırasıyla Malta, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi oldu. Bir önceki aya göre en fazla artış Slovenya’da yaşandı. Perakende Güven Endeksinde Nisan 2020’ye göre artış AB-27’de 27,6 puan, Euro Bölgesi’nde ise 27 puan oldu. Mart 2021’e göre değişim incelendiğinde ise Türkiye’nin AB-27 ve Euro Bölgesi’nden daha kötü performans sergilediği görüldü.

Konya, Türkiye genelinden daha iyi performans sergiledi

TEPAV ve Konya Ticaret Odası (KTO) iş birliğinde hazırlanan Konya Perakende Güven Endeksi (KOPE), Nisan 2021’de geçen yılın aynı dönemine göre 21,4 puan, bir önceki aya göre ise 3,7 puan artarak -5,1 puan değerini aldı. Nisan ayında Türkiye genelinden daha iyi, AB-27’den daha kötü performans sergiledi.