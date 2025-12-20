Perakende ticarette cezalar katlanıyor

Ticaret Bakanlığı tarafından, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 2026 yılında uygulanacak idari para cezalarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yüzde 25,49 oranından artış

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, perakende ticaret mevzuatına aykırı fiillerde uygulanacak idari para cezaları, 2026 yılı için belirlenen yüzde 25,49 oranındaki yeniden değerleme esas alınarak güncellendi.

Büyük ölçekli işletmelerin cezası daha büyük

Bu kapsamda, kanunun 18. maddesinde yer alan ihlaller için öngörülen para cezaları 17 bin 988 TL ile 902 bin 256 TL arasında belirlendi. Bazı ihlal türleri için alt ve üst limitler netleştirilirken, belirli bentlerde cezaların 28 bin 620 TL ile 858 bin 620 TL arasında değiştiği görüldü. Ağır nitelikli ihlallerde ise yaptırımlar 180 bin 617 TL’den başlayarak 21 milyon 674 bin 130 TL’ye kadar çıkabiliyor.

Öte yandan, işletme büyüklüklerine göre uygulanabilecek toplam ceza üst sınırları da yeniden düzenlendi. Buna göre küçük ölçekli işletmeler için üst limit 36,1 milyon TL, orta ölçekli işletmeler için 361,2 milyon TL, büyük ölçekli işletmeler için ise 1,8 milyar TL olarak tespit edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu tebliğin, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.