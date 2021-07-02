Perakende ticarette taksit sayısı düzenlemesi Resmi Gazete'de

Ticaret Bakanlığı, BDDK'nin kredi kartı taksit sınırlamasına uyum için perakande ticarette taksit sayısını yeniden düzenledi.

Fiyatı 3 bin 500 lira üstünde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, tablet bilgisayarda 6 ay taksit yapılacak. Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak.

Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe göre;

- Fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay

- Video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışlarında 4 ay

- Tablet bilgisayar satışlarında 6 ay

- Fiyatı 5 bin liranın altında olan televizyon satışlarında 9 ay, 5 bin lira ve üzerinde olan televizyon satışlarında 4 ay

- Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşya satışlarında 9 ay

- Mobilya satışlarında 9 ay

- Hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda 18 ay taksit uygulanacak.

-Konut hariç taksitli mal ve hizmet satışında taksit 12 ayı aşmayacak.

Yönetmeliğe göre, Taksitlendirme süresi; nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında kırk sekiz ayı, yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında otuz altı ayı, üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında yirmi dört ayı ve yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında on iki ayı geçemeyecek.

Nihai fatura değeri bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt satışlarında taksitlendirme yapılamayacak.