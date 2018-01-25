Perakende ve hizmet yeni yılla toparlandı

25 Ocak 2018

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak 2018'e ilişkin "Sektörel Güven Endeksleri" raporunu açıkladı. Hizmet ve perakende sektörü güven endeksleri referans değerin üzerinde yer alarak yeni yıla olumlu bir giriş yaptı. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 6,7 artarak 87 seviyesine yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi 2017 Aralık ayında 96,2 iken, 2018 Ocak ayında yüzde 6 oranında artarak 102 değerine yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksindeki bu artış; son üç aylık dönemde “iş durumunun” iyileştiğini, “hizmetlere olan talebin” arttığını değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “hizmetlere olan talebin” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre; iş durumu, hizmetlere olan talep ve hizmetlere olan talep beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 8,5, yüzde 9,8 ve yüzde 0,6 arttı.

Endeksin 100’den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100’den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.

Perakende ikinci kez referans değerin üzerinde

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi 2018 Ocak ayında yüzde 5,6 oranında artarak 100,6'den 106,2 değerine yükseldi. Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki bu yükseliş; son üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” arttığını, “mevcut mal stok seviyesinin” mevsim normallerinin altında olduğunu değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “iş hacmi-satışların” artacağını bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre; iş hacmi-satışlar, mevcut mal stok seviyesi ve iş hacmi-satışlar beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 8,9, yüzde 0,2 ve yüzde 7,8 arttı.

İnşaat sektörü güven endeksi 87 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 81,6 iken, 2018 Ocak ayında yüzde 6,7 oranında artarak 87 değerine yükseldi. İnşaat sektörü güven endeksindeki bu artış; “alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyini” mevsim normalinin üzerinde değerlendiren ve gelecek üç aylık dönemde “toplam çalışan sayısında” artış bekleyen girişim yöneticisi sayısının artmasından kaynaklandı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre; alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi ve toplam çalışan sayısı beklentisi endeksleri sırasıyla yüzde 15,9 ve yüzde 0,4 arttı.